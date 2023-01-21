Рогов заявил об освобождении Краснополья

ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Краснополье был освобожден российскими военными. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Штурмовые группы ЧВК „Вагнер“ полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции Соль», — рассказал Рогов в своем telegram-канале. Он также отметил, что наступление ЧВК «Вагнер» продолжается.
Ранее российская армия освободила населенный пункт Двуречье. Потери украинской армии составили до 50 солдат, две боевых машины пехоты и две гаубицы.
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