Екатеринбуржцы попали в топ-3 по спросу на жилье в Дубае. Инфографика

24 декабря 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Все больше екатеринбуржцев интересуются жильем в Дубае Фото: Сергей Леонов © URA.RU Екатеринбург занял третью строчку в топе городов, жители которого интересуются покупкой жилья в Дубае. От общего числа запросов 2,3% приходится именно на уральцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе профильного портала о рынке недвижимости ОАЭ Emirates Estate. «На период с ноября по декабрь городом-лидером по количеству запросов на приобретение жилья в Дубае стала Москва — 29,5% от общего числа запросов. На втором месте — Санкт-Петербург (8,5%). Екатеринбург замкнул топ-3. Доля запросов из уральской столица составила 2,3%», — сказано в пресс-релизе. В первую десятку также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара и Сочи. По данным экспертов портала, спрос со стороны жителей городов, которые не вошли в первую двадцатку, составил 39,7%. Ранее сообщалось, что Екатеринбург опередил Дубай по ценам на недвижимость. А жители уральской столицы попали в топ покупателей жилья в Дубае. Согласно статистике портала, Екатеринбург занял третью строчку Инфографика: предоставлена пресс-службой Emirates.Estate

Екатеринбург занял третью строчку в топе городов, жители которого интересуются покупкой жилья в Дубае. От общего числа запросов 2,3% приходится именно на уральцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе профильного портала о рынке недвижимости ОАЭ Emirates Estate. «На период с ноября по декабрь городом-лидером по количеству запросов на приобретение жилья в Дубае стала Москва — 29,5% от общего числа запросов. На втором месте — Санкт-Петербург (8,5%). Екатеринбург замкнул топ-3. Доля запросов из уральской столица составила 2,3%», — сказано в пресс-релизе. В первую десятку также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара и Сочи. По данным экспертов портала, спрос со стороны жителей городов, которые не вошли в первую двадцатку, составил 39,7%. Ранее сообщалось, что Екатеринбург опередил Дубай по ценам на недвижимость. А жители уральской столицы попали в топ покупателей жилья в Дубае.