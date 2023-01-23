Прокуратура наказала тюменских и челябинских железнодорожников за невыплату зарплаты

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала руководителя Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов за задолженность по зарплате перед работниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. От действий дирекции пострадало более 500 сотрудников, в том числе в Челябинске и Тюмени.
«В вагонных участках Уральского филиала АО „Федеральная пассажирская компания“ в городах Челябинск, Орск, Оренбург и Тюмень не производились компенсационные выплаты работникам за время прохождения медицинских обследований в выходные дни» — рассказали в прокуратуре. Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей.
По требованию надзорного ведомства, задолженность была погашена. Начальник Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов был оштрафован на 11 тысяч рублей.
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