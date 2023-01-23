Прокуратура наказала тюменских и челябинских железнодорожников за невыплату зарплаты

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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, жд вокзал, жд вокзал тюмень
Руководство уральских жд-вокзалов задолжало зарплату 500 работникам Фото:

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала руководителя Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов за задолженность по зарплате перед работниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. От действий дирекции пострадало более 500 сотрудников, в том числе в Челябинске и Тюмени.

«В вагонных участках Уральского филиала АО „Федеральная пассажирская компания“ в городах Челябинск, Орск, Оренбург и Тюмень не производились компенсационные выплаты работникам за время прохождения медицинских обследований в выходные дни» — рассказали в прокуратуре. Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей.

По требованию надзорного ведомства, задолженность была погашена. Начальник Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов был оштрафован на 11 тысяч рублей.

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Уральская транспортная прокуратура оштрафовала руководителя Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов за задолженность по зарплате перед работниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. От действий дирекции пострадало более 500 сотрудников, в том числе в Челябинске и Тюмени. «В вагонных участках Уральского филиала АО „Федеральная пассажирская компания“ в городах Челябинск, Орск, Оренбург и Тюмень не производились компенсационные выплаты работникам за время прохождения медицинских обследований в выходные дни» — рассказали в прокуратуре. Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей. По требованию надзорного ведомства, задолженность была погашена. Начальник Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов был оштрафован на 11 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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