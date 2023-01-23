Прокуратура наказала тюменских и челябинских железнодорожников за невыплату зарплаты 23 января 2023 в 11:16 Размер текста - 17 + Руководство уральских жд-вокзалов задолжало зарплату 500 работникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура оштрафовала руководителя Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов за задолженность по зарплате перед работниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. От действий дирекции пострадало более 500 сотрудников, в том числе в Челябинске и Тюмени. «В вагонных участках Уральского филиала АО „Федеральная пассажирская компания“ в городах Челябинск, Орск, Оренбург и Тюмень не производились компенсационные выплаты работникам за время прохождения медицинских обследований в выходные дни» — рассказали в прокуратуре. Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей. По требованию надзорного ведомства, задолженность была погашена. Начальник Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов был оштрафован на 11 тысяч рублей. Уральская транспортная прокуратура оштрафовала руководителя Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов за задолженность по зарплате перед работниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. От действий дирекции пострадало более 500 сотрудников, в том числе в Челябинске и Тюмени. «В вагонных участках Уральского филиала АО „Федеральная пассажирская компания“ в городах Челябинск, Орск, Оренбург и Тюмень не производились компенсационные выплаты работникам за время прохождения медицинских обследований в выходные дни» — рассказали в прокуратуре. Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей. По требованию надзорного ведомства, задолженность была погашена. Начальник Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов был оштрафован на 11 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям