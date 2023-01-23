Глава Евросовета заинтересовался активами РФ ради поддержки Украины

Глава Евросовета: замороженные российские активы направят на восстановление Украины

23 января 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Европа направит замороженные активы на восстановление Украины, сообщает Financial Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал начать переговоры об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом сообщают глава политического отдела газеты Financial Times Сэм Флеминг и обозреватель Генри Фой. «Следует изучить идею активного управления замороженными активами ЦБ России для получения прибыли. Ее следует направить на восстановление Украины», — передают журналисты слова Мишеля. В материале сказано, что в сентябре 2022 года в Европе оценили стоимость восстановления Украины. Она составила 350 млрд евро. Спустя время, сумма возросла, отмечается в тексте. Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕК к использованию российских активов для помощи Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября заявил, что заморозка средств банка России является кражей. Его слова передает RT. Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого в Европе заморозили российские активы, которые хранились на счетах зарубежных банков.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал начать переговоры об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом сообщают глава политического отдела газеты Financial Times Сэм Флеминг и обозреватель Генри Фой. «Следует изучить идею активного управления замороженными активами ЦБ России для получения прибыли. Ее следует направить на восстановление Украины», — передают журналисты слова Мишеля. В материале сказано, что в сентябре 2022 года в Европе оценили стоимость восстановления Украины. Она составила 350 млрд евро. Спустя время, сумма возросла, отмечается в тексте. Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕК к использованию российских активов для помощи Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября заявил, что заморозка средств банка России является кражей. Его слова передает RT. Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого в Европе заморозили российские активы, которые хранились на счетах зарубежных банков.