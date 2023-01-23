Рогозин раскрыл главную силу бойцов в Донбассе

Рогозин: сила бойцов Донбасса заключается в их братстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон
Дмитрий Рогозин рассказал о своих товарищах из Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сила военных, которые сражаются в Донбассе, в их отношении друг другу. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Это все мои товарищи. Я себя считаю частью этого сообщества. Они все из одного двора, поэтому относятся друг к другу как братья. Это армейское братство. Это вот первый армейский корпус, аналогичным образом построен второй армейский корпус, это уже ЛНР», — сказал Рогозин в интервью РИА «Новости».

Ранее Рогозин пригрозил начать операцию «Возмездие», чтобы ликвидировать тех, кто убил его друзей в Донецке. По его словам, это является делом чести. Рогозин и его помощник получили ранение в Донецке из-за обстрела ВСУ. Помощник скончался.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сила военных, которые сражаются в Донбассе, в их отношении друг другу. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Это все мои товарищи. Я себя считаю частью этого сообщества. Они все из одного двора, поэтому относятся друг к другу как братья. Это армейское братство. Это вот первый армейский корпус, аналогичным образом построен второй армейский корпус, это уже ЛНР», — сказал Рогозин в интервью РИА «Новости». Ранее Рогозин пригрозил начать операцию «Возмездие», чтобы ликвидировать тех, кто убил его друзей в Донецке. По его словам, это является делом чести. Рогозин и его помощник получили ранение в Донецке из-за обстрела ВСУ. Помощник скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...