Рогозин раскрыл главную силу бойцов в Донбассе

Сила военных, которые сражаются в Донбассе, в их отношении друг другу. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Это все мои товарищи. Я себя считаю частью этого сообщества. Они все из одного двора, поэтому относятся друг к другу как братья. Это армейское братство. Это вот первый армейский корпус, аналогичным образом построен второй армейский корпус, это уже ЛНР», — сказал Рогозин в интервью РИА «Новости».
Ранее Рогозин пригрозил начать операцию «Возмездие», чтобы ликвидировать тех, кто убил его друзей в Донецке. По его словам, это является делом чести. Рогозин и его помощник получили ранение в Донецке из-за обстрела ВСУ. Помощник скончался.
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Сила военных, которые сражаются в Донбассе, в их отношении друг другу. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Это все мои товарищи. Я себя считаю частью этого сообщества. Они все из одного двора, поэтому относятся друг к другу как братья. Это армейское братство. Это вот первый армейский корпус, аналогичным образом построен второй армейский корпус, это уже ЛНР», — сказал Рогозин в интервью РИА «Новости». Ранее Рогозин пригрозил начать операцию «Возмездие», чтобы ликвидировать тех, кто убил его друзей в Донецке. По его словам, это является делом чести. Рогозин и его помощник получили ранение в Донецке из-за обстрела ВСУ. Помощник скончался.