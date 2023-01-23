Рогозин раскрыл главную силу бойцов в Донбассе

Рогозин: сила бойцов Донбасса заключается в их братстве

23 января 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин рассказал о своих товарищах из Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сила военных, которые сражаются в Донбассе, в их отношении друг другу. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Это все мои товарищи. Я себя считаю частью этого сообщества. Они все из одного двора, поэтому относятся друг к другу как братья. Это армейское братство. Это вот первый армейский корпус, аналогичным образом построен второй армейский корпус, это уже ЛНР», — сказал Рогозин в интервью РИА «Новости». Ранее Рогозин пригрозил начать операцию «Возмездие», чтобы ликвидировать тех, кто убил его друзей в Донецке. По его словам, это является делом чести. Рогозин и его помощник получили ранение в Донецке из-за обстрела ВСУ. Помощник скончался.

Сила военных, которые сражаются в Донбассе, в их отношении друг другу. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Это все мои товарищи. Я себя считаю частью этого сообщества. Они все из одного двора, поэтому относятся друг к другу как братья. Это армейское братство. Это вот первый армейский корпус, аналогичным образом построен второй армейский корпус, это уже ЛНР», — сказал Рогозин в интервью РИА «Новости». Ранее Рогозин пригрозил начать операцию «Возмездие», чтобы ликвидировать тех, кто убил его друзей в Донецке. По его словам, это является делом чести. Рогозин и его помощник получили ранение в Донецке из-за обстрела ВСУ. Помощник скончался.