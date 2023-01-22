Жительница Кургана засудила пожарную часть за упавший на голову снег

В Кургане ГУ МЧС выплатит ущерб горожанке после падения снега с крыши Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кургане жительница города получит 50 тысяч рублей компенсации от регионального ГУ МЧС после получения травмы в результате схода снега с крыши дома у пожарной части. Информация появилась на сайте Курганского областного суда.

«Взыскать с Главного управления МЧС России по Курганской области компенсацию морального вреда в размере 50000 руб. <…> в связи с причинением телесных повреждений», — говорится в материалах дела. Также женщине возместят судебные и почтовые расходы.

Инцидент произошел в феврале 2022 года на улице Куйбышева. Сошедший с крыши пожарной части №9 снег нанес травму женщине. После обращения в больницу и лечения, она обратилась в суд. Городской суд встал на сторону пострадавшей, присудив ей компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч рублей.

Представители МЧС попытались опротестовать решение. В ходе апелляционного заседания они утверждали, что главное управление не является причинителем вреда. Также заявлялось, что предпринимались исчерпывающие меры по содержанию в надлежащем состоянии крыши здания 9 ПСЧ, а травмы потерпевшей были незначительными.

Областной суд рассмотрел документы и постановил, что управлением не было доказано, что крыша здания вовремя обслуживалась в период инцидента. Решение о компенсации было оставлено без изменения, жалоба ГУ МЧС по Курганской области — без удовлетворения.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев способствовал в выплате компенсации курганской медсестре. Женщина обратилась к прокурору, который через суд добился выплаты от больницы.