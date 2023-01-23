Сенатор в США напугал коллег сценарием после окончания СВО на Украине

Сенатор в США: после конца СВО Китай нападет на Тайвань, а Россия усилит сотрудничество с Ираном

23 января 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

После окончания спецоперации Китай нападет на Тайвань, заявил Майкл Маккол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После победы России в спецоперации на Украине, Китай нападет на Тайвань, а Россия усилит взаимодействие с Ираном и Северной Кореей. Об этом заявил американский сенатор, республиканец Майкл Маккол. «Если Украина падет, глава Китая Си Цзиньпин собирается вторгнуться на Тайвань. Иран начнет размещать беспилотники в Крыму, а Северная Корея — артиллерию в России», — заявил Маккол. Его слова передает телеканал CNN . Сенатор также отметили, что в законодательной ветви власти в США не понимают масштабы того, что сейчас «поставлено на карту». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отмечал, что целью СВО является защита жителей Донбасса от геноцида киевских властей. Путин также заявлял, что в планы СВО входит денацификация и демилитаризация Украины.

После победы России в спецоперации на Украине, Китай нападет на Тайвань, а Россия усилит взаимодействие с Ираном и Северной Кореей. Об этом заявил американский сенатор, республиканец Майкл Маккол. «Если Украина падет, глава Китая Си Цзиньпин собирается вторгнуться на Тайвань. Иран начнет размещать беспилотники в Крыму, а Северная Корея — артиллерию в России», — заявил Маккол. Его слова передает телеканал CNN. Сенатор также отметили, что в законодательной ветви власти в США не понимают масштабы того, что сейчас «поставлено на карту». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отмечал, что целью СВО является защита жителей Донбасса от геноцида киевских властей. Путин также заявлял, что в планы СВО входит денацификация и демилитаризация Украины.