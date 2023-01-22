22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

В тюменской ЕР рассказали, почему житель Ишима получил субсидию в 1 копейку

Жителю Ишима, получившего 1 копейку субсидии, пересчитают сумму
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Ишима выделила горожанину субсидию в 1 копейку Фото:

Жителю Ишима (Тюменская область), получившего от городских властей субсидию на оплату услуг ЖКХ в размере одной копейки, пересчитают сумму материальной помощи. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». Об инциденте агентство писало 20 января.

«Форма решения о предоставлении субсидии, закрепленная на портале Госуслуг, должна содержать сведения о сумме субсидии. Указанная в решении минимальная сумма — 0,01 руб — подтверждает, что субсидия одобрена. При этом ее фактический размер будет рассчитан и предоставлен после 25 числа (с учетом сведений о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги). В данном случае указать фактическую сумму субсидии было невозможно, о чем заявителю были даны соответствующие разъяснения», — рассказали в партии.

При этом мэрия Ишима направила на портал Госулуг запрос, чтоб исключить подобные случаи в дальнейшем. Власти предлагают не указывать предварительную сумму субсидии в принципе.

На сумму матпомощи в 1 копейку житель Ишима пожаловался в социальных сетях. По словам горожанина, ежемесячный платеж за ЖКУ у него составляет 10 тысяч рублей.

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Жителю Ишима (Тюменская область), получившего от городских властей субсидию на оплату услуг ЖКХ в размере одной копейки, пересчитают сумму материальной помощи. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». Об инциденте агентство писало 20 января. «Форма решения о предоставлении субсидии, закрепленная на портале Госуслуг, должна содержать сведения о сумме субсидии. Указанная в решении минимальная сумма — 0,01 руб — подтверждает, что субсидия одобрена. При этом ее фактический размер будет рассчитан и предоставлен после 25 числа (с учетом сведений о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги). В данном случае указать фактическую сумму субсидии было невозможно, о чем заявителю были даны соответствующие разъяснения», — рассказали в партии. При этом мэрия Ишима направила на портал Госулуг запрос, чтоб исключить подобные случаи в дальнейшем. Власти предлагают не указывать предварительную сумму субсидии в принципе. На сумму матпомощи в 1 копейку житель Ишима пожаловался в социальных сетях. По словам горожанина, ежемесячный платеж за ЖКУ у него составляет 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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