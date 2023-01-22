Власти Курганской области изменили контракт на санитарную авиацию

Чиновники увеличили стоимость летного часа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Курганской области разместили новую госзакупку на услуги санитарной авиации. В контракте снизили количество летных часов до 457, благодаря чему стоимость одного часа выросла на 10 тысяч рублей, указано в информации о закупке на портале госзакупок. Таким образом контракт станет более привлекательным для компаний.

«Закупка на авиационные работы, выполняемые органами государственной власти в целях оказания медицинской помощи размещена 19.01.2023 года. Начальная цена 85 066 267,91 рублей. Количество летных часов 457, цена за единицу — 186 140,63 рублей», — указано в документах госзакупки.

Дата окончание подачи заявки — 27.01.2023 года. Срок действия контракта должен быть со дня подписания по 31.12.2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пациенты рискуют остаться без санитарной авиации: сорвались два аукциона из-за отсутствия заявок от компаний. В компании, которая в 2022 году выполняла эту работу (АО «Русские вертолетные системы»), пояснили агентству, что стоимость контракта была очень низкая. Чтобы тендер стал более привлекательным, в компании предложили уменьшить количество летных часов. Предыдущий тендер был на сумму чуть более 85 млн рублей с условием 484 летных часов, при этом стоимость одного часа была бы около 176 тысяч рублей. В 2022 году в регионе было проведено 256 вылетов: на вертолете эвакуировано 252 пациента, из них 45 детей.