Скандального свердловского мэра назначили на новый срок

Мэром Горноуральского городского округа (Свердловская область) переизбран Дмитрий Летников. Об этом URA.RU сообщил первый замглавы аппарата губернатора, член конкурсной комиссии Вадим Дубичев.
«Дума прошла. Было 20 депутатов. За Летникова 19, 1 воздержался. На думу по итогам конкурсной комиссии были представлены все участники конкурса. В том числе и один из прежних глав — Кулиш. За него никто не проголосовал», — отметил собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Дмитрий Летников попался на том, что на бюджетные деньги купил внедорожник за 1,6 млн рублей. Решение о возврате автомобиля было принято арбитражным судом еще в апреле 2019 года.
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