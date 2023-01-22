Скандального свердловского мэра назначили на новый срок

Мэром Горноуральского округа в Свердловской области переизбран Дмитрий Летников

Дмитрий Летников возглавляет муниципалитет с декабря 2017 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэром Горноуральского городского округа (Свердловская область) переизбран Дмитрий Летников. Об этом URA.RU сообщил первый замглавы аппарата губернатора, член конкурсной комиссии Вадим Дубичев.

«Дума прошла. Было 20 депутатов. За Летникова 19, 1 воздержался. На думу по итогам конкурсной комиссии были представлены все участники конкурса. В том числе и один из прежних глав — Кулиш. За него никто не проголосовал», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Дмитрий Летников попался на том, что на бюджетные деньги купил внедорожник за 1,6 млн рублей. Решение о возврате автомобиля было принято арбитражным судом еще в апреле 2019 года.