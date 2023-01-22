22 января 2023

Скандального свердловского мэра назначили на новый срок

Мэром Горноуральского округа в Свердловской области переизбран Дмитрий Летников
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча врио губернатора Шумкова Вадима с управляющим директором ООО
Дмитрий Летников возглавляет муниципалитет с декабря 2017 года Фото:

Мэром Горноуральского городского округа (Свердловская область) переизбран Дмитрий Летников. Об этом URA.RU сообщил первый замглавы аппарата губернатора, член конкурсной комиссии Вадим Дубичев.

«Дума прошла. Было 20 депутатов. За Летникова 19, 1 воздержался. На думу по итогам конкурсной комиссии были представлены все участники конкурса. В том числе и один из прежних глав — Кулиш. За него никто не проголосовал», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Дмитрий Летников попался на том, что на бюджетные деньги купил внедорожник за 1,6 млн рублей. Решение о возврате автомобиля было принято арбитражным судом еще в апреле 2019 года.

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Мэром Горноуральского городского округа (Свердловская область) переизбран Дмитрий Летников. Об этом URA.RU сообщил первый замглавы аппарата губернатора, член конкурсной комиссии Вадим Дубичев. «Дума прошла. Было 20 депутатов. За Летникова 19, 1 воздержался. На думу по итогам конкурсной комиссии были представлены все участники конкурса. В том числе и один из прежних глав — Кулиш. За него никто не проголосовал», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Дмитрий Летников попался на том, что на бюджетные деньги купил внедорожник за 1,6 млн рублей. Решение о возврате автомобиля было принято арбитражным судом еще в апреле 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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