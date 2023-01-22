В Курганской области простились со снайпером, погибшим в зоне СВО

23 января 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Курганцы простили со снайпером, погибшим в ходе боевых действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители города Шадринска (Курганская область) простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером Дмитрием Дорошуком. Информация о прощании появилась в паблике «Шадринск — часть России» соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в Шадринске простились с Дорошуком Дмитрием Сергеевичем, погибшим при выполнении боевого задания в зоне СВО», — говорится в посте сообщества. Мужчине было 32 года. В Курганском областном военкомате URA.RU подтвердили информацию и прощании с Дорошуком. Уроженец Шадринска был снайпером в мотострелковом отделении, на момент гибели служил в звании сержанта. Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По утверждению главы государства, введение войск на территорию Украины было необходимо для денацификации и демилитаризации местного населения.

Жители города Шадринска (Курганская область) простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером Дмитрием Дорошуком. Информация о прощании появилась в паблике «Шадринск — часть России» соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в Шадринске простились с Дорошуком Дмитрием Сергеевичем, погибшим при выполнении боевого задания в зоне СВО», — говорится в посте сообщества. Мужчине было 32 года. В Курганском областном военкомате URA.RU подтвердили информацию и прощании с Дорошуком. Уроженец Шадринска был снайпером в мотострелковом отделении, на момент гибели служил в звании сержанта. Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По утверждению главы государства, введение войск на территорию Украины было необходимо для денацификации и демилитаризации местного населения.