22 января 2023
21 января 2023

В Курганской области простились со снайпером, погибшим в зоне СВО

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Разное. Курган, гвоздики, цветы
Курганцы простили со снайпером, погибшим в ходе боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители города Шадринска (Курганская область) простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером Дмитрием Дорошуком. Информация о прощании появилась в паблике «Шадринск — часть России» соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в Шадринске простились с Дорошуком Дмитрием Сергеевичем, погибшим при выполнении боевого задания в зоне СВО», — говорится в посте сообщества. Мужчине было 32 года.

В Курганском областном военкомате URA.RU подтвердили информацию и прощании с Дорошуком. Уроженец Шадринска был снайпером в мотострелковом отделении, на момент гибели служил в звании сержанта.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По утверждению главы государства, введение войск на территорию Украины было необходимо для денацификации и демилитаризации местного населения.

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Жители города Шадринска (Курганская область) простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером Дмитрием Дорошуком. Информация о прощании появилась в паблике «Шадринск — часть России» соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в Шадринске простились с Дорошуком Дмитрием Сергеевичем, погибшим при выполнении боевого задания в зоне СВО», — говорится в посте сообщества. Мужчине было 32 года. В Курганском областном военкомате URA.RU подтвердили информацию и прощании с Дорошуком. Уроженец Шадринска был снайпером в мотострелковом отделении, на момент гибели служил в звании сержанта. Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По утверждению главы государства, введение войск на территорию Украины было необходимо для денацификации и демилитаризации местного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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