В Курганской области простились со снайпером, погибшим в зоне СВО

Жители города Шадринска (Курганская область) простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером Дмитрием Дорошуком. Информация о прощании появилась в паблике «Шадринск — часть России» соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в Шадринске простились с Дорошуком Дмитрием Сергеевичем, погибшим при выполнении боевого задания в зоне СВО», — говорится в посте сообщества. Мужчине было 32 года.
В Курганском областном военкомате URA.RU подтвердили информацию и прощании с Дорошуком. Уроженец Шадринска был снайпером в мотострелковом отделении, на момент гибели служил в звании сержанта.
Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По утверждению главы государства, введение войск на территорию Украины было необходимо для денацификации и демилитаризации местного населения.
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