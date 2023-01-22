В Магнитогорске начинают снимать фильм с Александром Робаком

В локациях Магнитогорска (Челябинская область) пройдут съемки фильма с Александром Робаком под названием «Вечная зима». Проводится отбор желающих принять участие в эпизодах полнометражного фильма.
«С 24 января по 3 марта в локациях Магнитогорска будет работать съемочная группа художественного фильма „Вечная зима“, который снимают по заказу „Пятого канала“. Главную роль в картине сыграет Александр Робак. Кстати, 49-летний актер наш земляк, он родом из Златоуста», — сообщает «Верстов. Инфо».
События фильма развернутся на площадке завода и в условиях квартиры многоэтажного дома. Также немало эпизодов будет отснято на улицах в общих сценах. Чтобы принять участие в кастинге, нужно написать сообщение в ватсап на номер 8-965-315-42-02 (Ася). В нем необходимо указать свои данные и прикрепить актуальное фото. По словам менеджера проекта, за участие в массовых сценах заплатят, но размер определят непосредственно на киноплощадке.
Александр Робак — уроженец Златоуста. На его счету более 130 работ, в том числе в качестве продюсера. Он снялся в таких сериалах как «Домашний арест», «Эпидемия» и других.
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