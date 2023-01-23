ВС России освободили поселок под Бахмутом

23 января 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Военные РФ взяли под контроль села в ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт Краснопольевка, который расположен под Бахмутом (Артемовск). Об этом рассказали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. «По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — сообщили в штабе терробороны ДНР . Эти села расположены под Бахмутом. Ранее армия РФ взяла под контроль Краснополье под Соледаром в ДНР, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также в Минобороны РФ на прошлой неделе сообщили об освобождении Двуречья, передает RT.

Российские военные освободили населенный пункт Краснопольевка, который расположен под Бахмутом (Артемовск). Об этом рассказали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. «По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — сообщили в штабе терробороны ДНР. Эти села расположены под Бахмутом. Ранее армия РФ взяла под контроль Краснополье под Соледаром в ДНР, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также в Минобороны РФ на прошлой неделе сообщили об освобождении Двуречья, передает RT.