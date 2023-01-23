ВС России освободили поселок под Бахмутом

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Военные РФ взяли под контроль села в ДНР Фото:
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Российские военные освободили населенный пункт Краснопольевка, который расположен под Бахмутом (Артемовск). Об этом рассказали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

«По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — сообщили в штабе терробороны ДНР. Эти села расположены под Бахмутом.

Ранее армия РФ взяла под контроль Краснополье под Соледаром в ДНР, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также в Минобороны РФ на прошлой неделе сообщили об освобождении Двуречья, передает RT.

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Российские военные освободили населенный пункт Краснопольевка, который расположен под Бахмутом (Артемовск). Об этом рассказали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. «По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — сообщили в штабе терробороны ДНР. Эти села расположены под Бахмутом. Ранее армия РФ взяла под контроль Краснополье под Соледаром в ДНР, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также в Минобороны РФ на прошлой неделе сообщили об освобождении Двуречья, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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