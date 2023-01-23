ФСБ задержала агента «Алехандро», который готовил теракт на Кавказе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
На Кавказе задержали агента украинских спецслужб, говорится в ЦОЧ Фото:

Сотрудники ФСБ в Северо-Кавсзаском федеральном округе задержали агента «Алехандро», который готовил теракт в регионе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС. Его слова передает ТАСС. В сообщении уточняется, что у агента был позывной «Алехандро». По факту возбуждено уголовное дело. При задержании агент заявил, что планировал теракт против полицейских.

Ранее украинские специальные службы готовили теракт в Волгоградской области. Там планировалась взорвать нефтепровод. Теракт удалось предотвратить.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Сотрудники ФСБ в Северо-Кавсзаском федеральном округе задержали агента «Алехандро», который готовил теракт в регионе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС. Его слова передает ТАСС. В сообщении уточняется, что у агента был позывной «Алехандро». По факту возбуждено уголовное дело. При задержании агент заявил, что планировал теракт против полицейских. Ранее украинские специальные службы готовили теракт в Волгоградской области. Там планировалась взорвать нефтепровод. Теракт удалось предотвратить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...