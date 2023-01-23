ФСБ задержала агента «Алехандро», который готовил теракт на Кавказе

Сотрудники ФСБ в Северо-Кавсзаском федеральном округе задержали агента «Алехандро», который готовил теракт в регионе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС. Его слова передает ТАСС. В сообщении уточняется, что у агента был позывной «Алехандро». По факту возбуждено уголовное дело. При задержании агент заявил, что планировал теракт против полицейских.
Ранее украинские специальные службы готовили теракт в Волгоградской области. Там планировалась взорвать нефтепровод. Теракт удалось предотвратить.
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