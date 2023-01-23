Кремль: указ Путина о мобилизации продолжает действовать

23 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Продолжение мобилизации связано с планами из 7 пункта указа, заявил Дмитрий Песков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация продолжается, ведь в нее входит не только призыв граждан России, но и другие мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Призыв в рамках мобилизации был завершен. Но кроме призыва, частичная мобилизация включает в себя и другие мероприятия. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими. Это касается закрытого пункта указа», — заявил Песков во время общения с журналистами. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. В документе указа был секретный седьмой пункт. Тогда Песков не стал полностью комментировать содержание скрытых строк. Единственное, что он сказал — это число призывников, которое составило 300 000.

Частичная мобилизация продолжается, ведь в нее входит не только призыв граждан России, но и другие мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Призыв в рамках мобилизации был завершен. Но кроме призыва, частичная мобилизация включает в себя и другие мероприятия. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими. Это касается закрытого пункта указа», — заявил Песков во время общения с журналистами. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. В документе указа был секретный седьмой пункт. Тогда Песков не стал полностью комментировать содержание скрытых строк. Единственное, что он сказал — это число призывников, которое составило 300 000.