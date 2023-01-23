Кремль: указ Путина о мобилизации продолжает действовать

Частичная мобилизация продолжается, ведь в нее входит не только призыв граждан России, но и другие мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Призыв в рамках мобилизации был завершен. Но кроме призыва, частичная мобилизация включает в себя и другие мероприятия. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими. Это касается закрытого пункта указа», — заявил Песков во время общения с журналистами.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. В документе указа был секретный седьмой пункт. Тогда Песков не стал полностью комментировать содержание скрытых строк. Единственное, что он сказал — это число призывников, которое составило 300 000.
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Частичная мобилизация продолжается, ведь в нее входит не только призыв граждан России, но и другие мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Призыв в рамках мобилизации был завершен. Но кроме призыва, частичная мобилизация включает в себя и другие мероприятия. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими. Это касается закрытого пункта указа», — заявил Песков во время общения с журналистами. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. В документе указа был секретный седьмой пункт. Тогда Песков не стал полностью комментировать содержание скрытых строк. Единственное, что он сказал — это число призывников, которое составило 300 000.