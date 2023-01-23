Генерал Болдырев раскрыл план ВСУ спрятать западное оружие от России

Генерал Болдырев: ВСУ пытаются сохранить западное оружие, спрятав его на АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., оружие, охрана, атомная промышленность, запорожская аэс
Украина уверена, что РФ не нанесет удар по АЭС, поэтому прячут там оружие и боеприпасы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина размещает западное вооружение на территориях атомных электростанций, пытаясь спасти его от разрушительных ударов со стороны РФ. Таким мнением с URA.RU поделился генерал российской армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев.

«Если они хранят там [на территориях АЭС] боеприпасы, то только с одной целью — чтобы они у них сохранились. Потому что слишком часто находим склады с боеприпасами, наносим по ним удары, взрываем их и прочее — они несут большие потери. При хранении на территории атомной электростанции они гарантированно знают, что мы удар не нанесем по АЭС — боеприпасы останутся в целостности», — сказал Владимир Болдырев.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что вооруженные силы Украины складируют вооружение и боеприпасы на территориях АЭС. Там, к примеру, размещают ракеты к HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы. Особое опасение вызывает возможность ВСУ подорвать эти склады, чтобы «выклянчить у Запада еще больше оружия».

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Украина размещает западное вооружение на территориях атомных электростанций, пытаясь спасти его от разрушительных ударов со стороны РФ. Таким мнением с URA.RU поделился генерал российской армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев. «Если они хранят там [на территориях АЭС] боеприпасы, то только с одной целью — чтобы они у них сохранились. Потому что слишком часто находим склады с боеприпасами, наносим по ним удары, взрываем их и прочее — они несут большие потери. При хранении на территории атомной электростанции они гарантированно знают, что мы удар не нанесем по АЭС — боеприпасы останутся в целостности», — сказал Владимир Болдырев. Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что вооруженные силы Украины складируют вооружение и боеприпасы на территориях АЭС. Там, к примеру, размещают ракеты к HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы. Особое опасение вызывает возможность ВСУ подорвать эти склады, чтобы «выклянчить у Запада еще больше оружия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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