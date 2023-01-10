Экс-глава сухопутных войск раскрыл, чем займется Лапин на новой должности

Экс-глава сухопутных войск Болдырев: Лапин займется теробороной и вопросами мобилизации

10 января 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Александр Лапин получил новое назначение, подтвердил генерал Владимир Болдырев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-полковник Александр Лапин займется планированием, мобилизационными вопросами и территориальной обороной в должности начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ. Об этом в беседе c URA.RU заявил генерал российской армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев. «Назначили его уже. Он был командующим войсками округа. Это оперативно стратегическое объединение. А сейчас он будет начальником главного штаба Сухопутных войск. Это очень серьезно. Большая должность. Это планирование, в первую очередь, применение сухопутных войск. Это огромная работа, связанная с мобилизационными вопросами, с территориальной обороной. Это планирование подготовки военных округов. Это серьезная ответственность, с которой, я считаю, Лапин вполне справится по уровню своей подготовки», — сказал Владимир Болдырев. Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин добавил, что должность начальника главного штаба Сухопутных войск — это одна из ключевых в армии РФ. «Это мозговой центр Главкомата Сухопутных войск. Это все управления, отделы, это где люди должны думать головой. Они планы разрабатывают, карты рисуют. Это штабная работа. Но без нее на поле боя воевать невозможно и осуществлять все функционирование, рабочий ритм нашей армии, в частности, Сухопутных войск. Это один из главных видов вооруженных сил. Без этой работы никуда. И в мирное, и военное время», — объяснил собеседник агентства. Ранее стало известно, что Александр Лапин назначен начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Источник URA.RU в Минобороны подтвердил, что генерал-полковник уже приступил к исполнению новых обязанностей. С начала спецоперации РФ на Украине Лапин руководил группировкой войск «Центр» и был награжден званием Героя России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-полковник Александр Лапин займется планированием, мобилизационными вопросами и территориальной обороной в должности начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ. Об этом в беседе c URA.RU заявил генерал российской армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев. «Назначили его уже. Он был командующим войсками округа. Это оперативно стратегическое объединение. А сейчас он будет начальником главного штаба Сухопутных войск. Это очень серьезно. Большая должность. Это планирование, в первую очередь, применение сухопутных войск. Это огромная работа, связанная с мобилизационными вопросами, с территориальной обороной. Это планирование подготовки военных округов. Это серьезная ответственность, с которой, я считаю, Лапин вполне справится по уровню своей подготовки», — сказал Владимир Болдырев. Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин добавил, что должность начальника главного штаба Сухопутных войск — это одна из ключевых в армии РФ. «Это мозговой центр Главкомата Сухопутных войск. Это все управления, отделы, это где люди должны думать головой. Они планы разрабатывают, карты рисуют. Это штабная работа. Но без нее на поле боя воевать невозможно и осуществлять все функционирование, рабочий ритм нашей армии, в частности, Сухопутных войск. Это один из главных видов вооруженных сил. Без этой работы никуда. И в мирное, и военное время», — объяснил собеседник агентства. Ранее стало известно, что Александр Лапин назначен начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Источник URA.RU в Минобороны подтвердил, что генерал-полковник уже приступил к исполнению новых обязанностей. С начала спецоперации РФ на Украине Лапин руководил группировкой войск «Центр» и был награжден званием Героя России.