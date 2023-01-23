Польша официально отказалась считаться с позицией Германии

Премьер Польши Моравецкий заявил, что поставит немецкие танки Украине без согласия ФРГ

23 января 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Польша поставит Украине танки в любом случае, заявил Матеуш Моравецкий Фото: W. Kompa?a / KPRM новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Польше планируют передать Украине танки Leopard вне зависимости от того, дадут ли в ФРГ на это согласие или нет. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Мы попросим согласия, но это вопрос второго плана. Даже если мы в итоге не получим согласия, то и так в рамках малой коалиции, если там не будет Германии, передадим наши танки вместе с другими Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. Тем не менее Моравецкий выразил надежду, что Германия одумается по поводу поставок крупного вооружения Украине. Тем самым он сослался на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая говорила, что Германия не будет против, если Польша отправит Киеву немецкие танки. Ранее польский премьер-министр также заявлял, что если Германия будет отказывать оказывать поддержку Украине, то будет создана отдельная коалиция стран, куда ФРГ включена не будет. Также глава Евродипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что Украина не получает танки только из-за позиции Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что расхожесть в позициях стран в вопросах поставок говорит о «нервозности» между членами НАТО, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны Запада оказывают поддержку Украине путем поставок в страну финансов и вооружения. Несмотря на трудности с поставками танков на Украину, военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo заявил, что немецкие танки Leopard 2 были замечены на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Польше планируют передать Украине танки Leopard вне зависимости от того, дадут ли в ФРГ на это согласие или нет. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Мы попросим согласия, но это вопрос второго плана. Даже если мы в итоге не получим согласия, то и так в рамках малой коалиции, если там не будет Германии, передадим наши танки вместе с другими Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. Тем не менее Моравецкий выразил надежду, что Германия одумается по поводу поставок крупного вооружения Украине. Тем самым он сослался на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая говорила, что Германия не будет против, если Польша отправит Киеву немецкие танки. Ранее польский премьер-министр также заявлял, что если Германия будет отказывать оказывать поддержку Украине, то будет создана отдельная коалиция стран, куда ФРГ включена не будет. Также глава Евродипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что Украина не получает танки только из-за позиции Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что расхожесть в позициях стран в вопросах поставок говорит о «нервозности» между членами НАТО, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны Запада оказывают поддержку Украине путем поставок в страну финансов и вооружения. Несмотря на трудности с поставками танков на Украину, военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo заявил, что немецкие танки Leopard 2 были замечены на Украине, пишет «Национальная служба новостей».