Депутат Госдумы объяснил, как в России продолжается частичная мобилизация

Депутат Госдумы Соболев расшифровал слова Пескова о продолжении мобилизации в РФ

23 января 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Призыв граждан по частичной мобилизации завершен Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России продолжается обучение призванных по мобилизации россиян, а также боевое слаживание и передвижение в районы боевых действий. Именно в этом заключается продолжение частичной мобилизации, о которой заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С таким пояснением URA.RU выступил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Кроме призыва частичная и любая мобилизация включает в себя обучение тех, кого призвали в рамках мобилизации. Совершенствование одиночной подготовки, боевое слаживание в составе взводов, рот, батальонов, полков и естественно выдвижение в районы сосредоточения и выполнения задач», — объяснил Виктор Соболев. Также он пояснил, что призыв граждан по указу о мобилизации завершен. «Частичная мобилизация завершена. Необходимое количество мы призвали на службу. Сейчас важно, чтобы они вписались в те соединения, части, которые выполняют боевые задачи в зоне боевых действий», — отметил депутат. Ранее Дмитрий Песков заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать. Он уточнил, что в рамках указа есть закрытый пункт, который и продолжают выполнять.

В России продолжается обучение призванных по мобилизации россиян, а также боевое слаживание и передвижение в районы боевых действий. Именно в этом заключается продолжение частичной мобилизации, о которой заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С таким пояснением URA.RU выступил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Кроме призыва частичная и любая мобилизация включает в себя обучение тех, кого призвали в рамках мобилизации. Совершенствование одиночной подготовки, боевое слаживание в составе взводов, рот, батальонов, полков и естественно выдвижение в районы сосредоточения и выполнения задач», — объяснил Виктор Соболев. Также он пояснил, что призыв граждан по указу о мобилизации завершен. «Частичная мобилизация завершена. Необходимое количество мы призвали на службу. Сейчас важно, чтобы они вписались в те соединения, части, которые выполняют боевые задачи в зоне боевых действий», — отметил депутат. Ранее Дмитрий Песков заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать. Он уточнил, что в рамках указа есть закрытый пункт, который и продолжают выполнять.