Депутат Госдумы придумал, как наказать уехавших артистов

Депутат Госдумы Матвейчев: уехавшие артисты не должны получать деньги за использование их песен на радио и ТВ

Артисты получают деньги от Российского авторского общества за использование их песен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российское авторское общество (РАО) должно перестать выплачивать деньги уехавшим артистам за воспроизведение их песен на радио и телевидении. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

«Есть Российское авторское общество. Любая песня, условно, Аллы Пугачевой, которую исполнили по радио, автоматически приносит ей определенное количество долларов дохода. Радио перечисляет РАО, а оно уже перечисляет Пугачевой на счет в Израиль. Нужно прекратить возможность получение доходов», — сказал Олег Матвейчев.

Как объяснил парламентарий, доходы уехавших артистов государство не будет присваивать себе. «Мы не ликвидируем эти доходы. Нужно, чтобы они оставались, накапливались на счетах РАО, но не переходили заграницу. Когда человек вернется, уже будем решать, что с ним делать. Может этот человек совершил преступление? Может он занимался дискредитацией армии и прочими вещами, соответственно, пойдет штрафы платить или возмещение моральных ущербов. Бывает, что штрафы миллионами исчисляются. Может эти деньги пойдут в наказание за уголовные или административные преступления», — уточнил политик.

Ранее в Госдуме начали обсуждать возможность конфискации имущества у уехавших россиян. С таким предложением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Зампред Госдумы Анна Попова предложила отдавать квартиры уехавших сиротам. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал с Вячеславом Володиным тему конфискации имущества у уехавших россиян.