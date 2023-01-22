Бомжа, спалившего автомобиль жены челябинского священника, отправили за решетку

Бездомного отправили в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд в Троицке (Челябинская область) 23 января отправил бездомного, спалившего автомобиль жены местного священника, в СИЗО на два месяца. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU подтвердили избрание меры пресечения, но отказались от подробностей дела.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого сроком на два месяца. То есть до 21 марта 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что бездомный не раскаялся в своих действиях. Стороне обвинения удалось убедить суд, что, оставшись на свободе, бездомный продолжит нарушать закон.

Бездомный спалил Nissan Juke жены священника днем 21 января. Он облил тряпку и автомобиль уайт-спиритом и поджог. Этому предшествовал конфликт между бездомным и священником, который попросил его покинуть храм, тем самым лишив единственного теплого места для проживания. Обвиняемый затаил обиду на священника и решил сжечь его автомобиль. Не дождавшись, спалил машину его жены.

Помимо бродяжьего образа жизни, обвиняемый не раз попадал в исправительные колонии. В общей сложности из 62 лет жизни обвиняемый провел за решеткой 43 года.