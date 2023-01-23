ВС РФ выбили ВСУ из стратегически важного села в Запорожье

Председатель Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Каменское в Запорожской области

23 января 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

ВСУ уже отступили из десятка населенных пунктов в Запорожской области, заявил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ выбили украинские подразделения из села Каменское в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Из Каменского уже [подразделения ВСУ] выбили. <…> Бандерлогов там нет, они выбиты на несколько сот метров от села», — сказал Владимир Рогов в эфире «Соловьев live». Однако политик заявил, что пока рано говорить о том, что там началась мирная жизнь. По словам Рогова, украинские бойцы отступили уже из десятка населенных пунктов на линии соприкосновения в Запорожье. Редакция URA.RU отправила запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Рогов сообщил, что российская армия ведет бои за село Каменское. По его словам, населенный пункт представляет стратегическую важность, так как благодаря контролю над ним ВСУ не давало бойцам РФ продвинуться в направлении Степногорска и Запорожья. Также сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из некоторых сел, отодвинув тем самым линию обстрела в Запорожской области.

Вооруженные силы РФ выбили украинские подразделения из села Каменское в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Из Каменского уже [подразделения ВСУ] выбили. <…> Бандерлогов там нет, они выбиты на несколько сот метров от села», — сказал Владимир Рогов в эфире «Соловьев live». Однако политик заявил, что пока рано говорить о том, что там началась мирная жизнь. По словам Рогова, украинские бойцы отступили уже из десятка населенных пунктов на линии соприкосновения в Запорожье. Редакция URA.RU отправила запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Рогов сообщил, что российская армия ведет бои за село Каменское. По его словам, населенный пункт представляет стратегическую важность, так как благодаря контролю над ним ВСУ не давало бойцам РФ продвинуться в направлении Степногорска и Запорожья. Также сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из некоторых сел, отодвинув тем самым линию обстрела в Запорожской области.