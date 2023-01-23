Пермские власти планируют построить городок для дорожных рабочих

В комнатах будут жить вахтовики Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2024 году в Перми может начаться оборудование городка из модульных конструкций для сотрудников краевой дорожно-эксплуатационной службы, которая занимается содержанием дорог в центре Перми. Об этом на заседании рабочей группы заксобрания 24 января сообщил вице-премьер региона Андрей Алякринский, передает корреспондент URA.RU.

«У „Управления автомобильных дорог и транспорта“ есть земельный участок 15 га на Восточном обходе Перми. Планируем построить там городок для сотрудников краевой дорожно-эксплуатационной службы (входит в состав управления дорог и транспорта — ред.). Жилые строения будут оборудованы всем необходимым — душевыми, раздевалками, комнатами для приема пищи и т. д.», — отметил он.

В беседе с корреспондентом URA.RU Алякринский пояснил, что обустройство может начаться не раньше 2024 года. Городок будет рассчитан примерно на 300 мест — для сотрудников, которые работают вахтовым методом.

Всего штатная численность службы по содержанию дорог в центре Перми составляет 698 человек. Сейчас набор сотрудников продолжается. Министр транспорта Сергей Вешняков на заседании рабочей группы пояснил, что набор штата стартовал осенью, а перед Новым годом немногие хотели сменить работу. К марту 2023 года минтранс рассчитывает укомплектовать штат как минимум на половину, до 300 человек. Больше пока не требуется, пояснил депутатам Андрей Алякринский. Скоро начинается летний сезон, и нагрузка на службу снизится.

Ранее URA.RU сообщало, что минтранс зазывает пермяков на работу. Полномочия по уборке дорог в центре Перми перешли на краевой уровень с 1 января 2023 года.