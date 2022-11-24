Министр транспорта зазывает пермяков на работу

24 ноября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Власти не могут найти работников на уборку центра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании правительства 24 ноября сделал объявление о наборе сотрудников в дорожные службы. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Пермского края и сообщить, что в настоящее время идет набор персонала по широкому перечню в дорожно-эксплуатационные службы. Всю информацию о трудоустройстве можно получить в „Управлении автомобильных дорог и транспорта“», — отметил Вешняков. В сентябре 2022 года полномочия по уборке центра Перми (около 20% всех дорог города) были переданы на краевой уровень. Заниматься этим будет «Управление дорог и транспорта». Для этого в нем создано отдельное подразделение. На эти цели предусмотрено 2 млрд рублей. Торги на заключение долгосрочных контрактов проведены осенью, пояснил Вешняков. Также власти обновили парк техники, «предусмотрели новые виды работ и материалов». В УАДТ поставлено 20% заказанной техники. На этой неделе на заседании комитета по инфраструктуре он признался, что пока есть проблемы с кадрами. Удалось закрыть только 15% ставок. На зарплату сотрудников нового подразделения по уборке центре предусмотрено в бюджете свыше 519 млн рублей. Учитывая, что штатная численность составляет 698 человек, получается, что зарплата сотрудников будет больше 60 тысяч рублей в месяц.

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании правительства 24 ноября сделал объявление о наборе сотрудников в дорожные службы. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Пермского края и сообщить, что в настоящее время идет набор персонала по широкому перечню в дорожно-эксплуатационные службы. Всю информацию о трудоустройстве можно получить в „Управлении автомобильных дорог и транспорта“», — отметил Вешняков. В сентябре 2022 года полномочия по уборке центра Перми (около 20% всех дорог города) были переданы на краевой уровень. Заниматься этим будет «Управление дорог и транспорта». Для этого в нем создано отдельное подразделение. На эти цели предусмотрено 2 млрд рублей. Торги на заключение долгосрочных контрактов проведены осенью, пояснил Вешняков. Также власти обновили парк техники, «предусмотрели новые виды работ и материалов». В УАДТ поставлено 20% заказанной техники. На этой неделе на заседании комитета по инфраструктуре он признался, что пока есть проблемы с кадрами. Удалось закрыть только 15% ставок. На зарплату сотрудников нового подразделения по уборке центре предусмотрено в бюджете свыше 519 млн рублей. Учитывая, что штатная численность составляет 698 человек, получается, что зарплата сотрудников будет больше 60 тысяч рублей в месяц.