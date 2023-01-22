Власти ХМАО заключили контракт на страховку чиновников почти на 100 миллионов рублей

Страховка будет действовать один год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент госзаказа ХМАО объявил победителя в тендере на страховку чиновников округа на 89 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

«Был размещен тендер на оказание услуг по обязательному государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы округа. Начальная сумма закупки — 89 млн рублей», — уточняется на сайте госзакупок.

Финансирование контракта осуществляется из окружного бюджета. Страховка действует один год. Среди страховых случаев указаны травмы, полученные в результате взрывов, пожаров, ДТП, нападений, а также профессиональные и хронические заболевания, которые привели к нетрудоспособности, инвалидности или смерти.

Тендер был разделен по департаментам и службам, причем у каждого подразделения прописана разная сумма в контракте. Так, для управления соцзащиты по Ураю, которое подчиняется региональному депсоцразвития, сумма контракта составила 169 тысяч. А для думы ХМАО стоимость вышла уже в 6,6 миллионов. Победителем тендера объявлена «Группа страховых компаний «Югория».

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО застрахуют более 3300 чиновников от ряда происшествий, в том числе от разбойных нападений, ДТП и грабежей. Власти готовы потратить на оплату страховых взносов более 80 млн рублей из окружного бюджета.