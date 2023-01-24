Аналитик Ермолаев: российские маркетплейсы научатся предсказывать будущее покупателей

25 января 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Что человеку понадобится в будущем, будут угадывать нейросети, считает Дмитрий Ермолаев Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские маркетплейсы в ближайшие пару лет начнут предсказывать будущие покупки. Они будут угадывать, с помощью аналитических моделей, какие товары человеку будут необходимы. Об этом URA.RU рассказал CEO сервиса аналитики Moneyplace Дмитрий Ермолаев. «Мы можем прогнозировать, что в ближайшие пару лет в России появятся нейросети или прогнозные аналитические модели, которые анализируют поведение покупателей и дальше предсказывают, к чему может привести их предпочтение. И заранее уже предлагают им приобрести тот или иной продукт. Активно эксплуатироваться эти модели начнут в первую очередь на Ozon», — объяснил Дмитрий Ермолаев. По словам CEO сервиса аналитики, маркетплейсы также будут предлагать скидки на товары, которые могут оказаться нужны покупателю. «Маркетплейсы, исследовав, например, поведение беременных на определенном сроке, смогут заранее предлагать к приобретению тот или иной товар и даже купоны на скидку, то есть создавать прецедент, чтобы нельзя было отказаться. Таким образом можно предсказывать поведение покупателей и заранее удовлетворять их спрос. Это неизбежно скажется на увеличении показателей маркетплейса и селлеров, которые будут эти товары продавать», — подчеркнул Ермолаев. Собеседник агентства добавил, что впервые модель предвидения будущих покупок появилась пять лет назад в США, но не получила развития. «Больше пяти лет назад эту систему протестировала американская торговая сеть Target. Модель считывала покупательские предпочтения и смотрела, что из них потом выходит. Грубо говоря, если девушка заходит в их торговую сеть и приобретает, допустим, кокосовое увлажняющее масло и яркий плед, то с вероятностью 87% она в ближайшее время узнает о том, что она беременна. Так они по целевой исследовательской группе смогли выявить повторяющиеся паттерны поведения, которые потом к чему-то приводят. Однако история в случае с американской компанией обернулась негативным образом. Покупатели поняли, что за каждой их покупкой следят и пытаются на этом как-то нажиться. И вся эта система была расформирована. То есть на законодательном уровне это запретили», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские маркетплейсы в ближайшие пару лет начнут предсказывать будущие покупки. Они будут угадывать, с помощью аналитических моделей, какие товары человеку будут необходимы. Об этом URA.RU рассказал CEO сервиса аналитики Moneyplace Дмитрий Ермолаев. «Мы можем прогнозировать, что в ближайшие пару лет в России появятся нейросети или прогнозные аналитические модели, которые анализируют поведение покупателей и дальше предсказывают, к чему может привести их предпочтение. И заранее уже предлагают им приобрести тот или иной продукт. Активно эксплуатироваться эти модели начнут в первую очередь на Ozon», — объяснил Дмитрий Ермолаев. По словам CEO сервиса аналитики, маркетплейсы также будут предлагать скидки на товары, которые могут оказаться нужны покупателю. «Маркетплейсы, исследовав, например, поведение беременных на определенном сроке, смогут заранее предлагать к приобретению тот или иной товар и даже купоны на скидку, то есть создавать прецедент, чтобы нельзя было отказаться. Таким образом можно предсказывать поведение покупателей и заранее удовлетворять их спрос. Это неизбежно скажется на увеличении показателей маркетплейса и селлеров, которые будут эти товары продавать», — подчеркнул Ермолаев. Собеседник агентства добавил, что впервые модель предвидения будущих покупок появилась пять лет назад в США, но не получила развития. «Больше пяти лет назад эту систему протестировала американская торговая сеть Target. Модель считывала покупательские предпочтения и смотрела, что из них потом выходит. Грубо говоря, если девушка заходит в их торговую сеть и приобретает, допустим, кокосовое увлажняющее масло и яркий плед, то с вероятностью 87% она в ближайшее время узнает о том, что она беременна. Так они по целевой исследовательской группе смогли выявить повторяющиеся паттерны поведения, которые потом к чему-то приводят. Однако история в случае с американской компанией обернулась негативным образом. Покупатели поняли, что за каждой их покупкой следят и пытаются на этом как-то нажиться. И вся эта система была расформирована. То есть на законодательном уровне это запретили», — отметил он.