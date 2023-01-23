Экс глава МИД Польши заявил о намерениии Варшавы разделить Украину в начале СВО

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Радослав Сикорский заявил, что еще в начале СВО Польша думала разделить Украину
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша думала о разделе Украины в первые дни спецоперации. Об этом заявил польский экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Имел место момент колебаний [насчет раздела Украины] в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», — написал Радослав Сикорский в своем twitter-аккаунте. Он также добавил, что у нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана до сих пор сохранились сомнения, касающиеся Киева.

Ранее стало известно, что Польша хотела бы забрать у Украины западные территории, передает Life. Позже стало известно, польская сторона после СВО может забрать часть украинских территорий в качестве оплаты за военную поддержку. Об этом заявила политический обозреватель Ханна Крамер.

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Польша думала о разделе Украины в первые дни спецоперации. Об этом заявил польский экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский. «Имел место момент колебаний [насчет раздела Украины] в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», — написал Радослав Сикорский в своем twitter-аккаунте. Он также добавил, что у нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана до сих пор сохранились сомнения, касающиеся Киева. Ранее стало известно, что Польша хотела бы забрать у Украины западные территории, передает Life. Позже стало известно, польская сторона после СВО может забрать часть украинских территорий в качестве оплаты за военную поддержку. Об этом заявила политический обозреватель Ханна Крамер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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