На Украине констатировали победу Путина над Западом

Экс-советник Кучмы: отказ Германии отправить танки Киеву означает победу Путина над западными лидерами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, госсовет
Владимир Путин подсинил себе западных лидеров, заявил Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отказ Германии предоставить Украине танки Leopard говорит о том, что президент РФ Владимир Путин одержал победу над западными лидерами, подчинив их себе. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Рамштайн провалился. <…> Практически Путин подчинил себе всех», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале. По его словам, такое решение со стороны коллективного Запада — предательство украинской стороны. Также Соскин отметил, что США вместе с союзниками лишь на словах поддерживают Киев, получая выгоду с украинского конфликта.

Запад активно снабжает Украину оружием с самого начала спецоперации. Не так давно страны НАТО начали обсуждать поставки танков Leopard на украинскую территорию. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отправит танки, если США предоставят Киеву свои танки Abrams. Однако в Пентагоне сказали, что для отправки этих танков «время еще не пришло». Из-за отговорок Шольца в Бундестаге начался скандал. Главы оборонных ведомств потребовали от канцлера объяснений отказа поставлять Украине технику.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отказ Германии предоставить Украине танки Leopard говорит о том, что президент РФ Владимир Путин одержал победу над западными лидерами, подчинив их себе. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин. «Рамштайн провалился. <…> Практически Путин подчинил себе всех», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале. По его словам, такое решение со стороны коллективного Запада — предательство украинской стороны. Также Соскин отметил, что США вместе с союзниками лишь на словах поддерживают Киев, получая выгоду с украинского конфликта. Запад активно снабжает Украину оружием с самого начала спецоперации. Не так давно страны НАТО начали обсуждать поставки танков Leopard на украинскую территорию. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отправит танки, если США предоставят Киеву свои танки Abrams. Однако в Пентагоне сказали, что для отправки этих танков «время еще не пришло». Из-за отговорок Шольца в Бундестаге начался скандал. Главы оборонных ведомств потребовали от канцлера объяснений отказа поставлять Украине технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...