На Украине констатировали победу Путина над Западом

Экс-советник Кучмы: отказ Германии отправить танки Киеву означает победу Путина над западными лидерами

23 января 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подсинил себе западных лидеров, заявил Олег Соскин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ Германии предоставить Украине танки Leopard говорит о том, что президент РФ Владимир Путин одержал победу над западными лидерами, подчинив их себе. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин. «Рамштайн провалился. <…> Практически Путин подчинил себе всех», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале . По его словам, такое решение со стороны коллективного Запада — предательство украинской стороны. Также Соскин отметил, что США вместе с союзниками лишь на словах поддерживают Киев, получая выгоду с украинского конфликта. Запад активно снабжает Украину оружием с самого начала спецоперации. Не так давно страны НАТО начали обсуждать поставки танков Leopard на украинскую территорию. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отправит танки, если США предоставят Киеву свои танки Abrams. Однако в Пентагоне сказали, что для отправки этих танков «время еще не пришло». Из-за отговорок Шольца в Бундестаге начался скандал. Главы оборонных ведомств потребовали от канцлера объяснений отказа поставлять Украине технику.

Отказ Германии предоставить Украине танки Leopard говорит о том, что президент РФ Владимир Путин одержал победу над западными лидерами, подчинив их себе. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин. «Рамштайн провалился. <…> Практически Путин подчинил себе всех», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале. По его словам, такое решение со стороны коллективного Запада — предательство украинской стороны. Также Соскин отметил, что США вместе с союзниками лишь на словах поддерживают Киев, получая выгоду с украинского конфликта. Запад активно снабжает Украину оружием с самого начала спецоперации. Не так давно страны НАТО начали обсуждать поставки танков Leopard на украинскую территорию. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отправит танки, если США предоставят Киеву свои танки Abrams. Однако в Пентагоне сказали, что для отправки этих танков «время еще не пришло». Из-за отговорок Шольца в Бундестаге начался скандал. Главы оборонных ведомств потребовали от канцлера объяснений отказа поставлять Украине технику.