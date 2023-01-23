WSJ: США проиграют в случае начала войны с Китаем

WSJ: конфликт на Украине показал, что США не готовы к войне с Китаем
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Проблемы в американской промышленности помешают США вести войну с Китаем, написали в WSJ
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Спецоперация РФ на Украине

Проблемы США в области военной промышленности, выявленные украинским конфликтом, помешают Штатам одержать победу в случае столкновения с Китаем. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований.

«Согласно новому исследованию, конфликт на Украине выявил широко распространенные проблемы в американской военной промышленности, которые могут помешать американским военным вести затяжную войну против Китая», — написали в издании. При этом автор статьи отметил, что в оборонно-промышленной базе США не хватает резервных мощностей для ведения крупного конфликта.

Ранее обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд заявили, что из-за помощи Украине в ходе конфликта с РФ, США истощили свои же военные ресурсы. Позже американские СМИ начали писать о том, что из-за истощения военных запасов, Штаты рискуют лишиться возможности сдерживать своих противников в Восточной Азии, среди которых Китай, пишет деловое издание «Взгляд».

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Проблемы США в области военной промышленности, выявленные украинским конфликтом, помешают Штатам одержать победу в случае столкновения с Китаем. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований. «Согласно новому исследованию, конфликт на Украине выявил широко распространенные проблемы в американской военной промышленности, которые могут помешать американским военным вести затяжную войну против Китая», — написали в издании. При этом автор статьи отметил, что в оборонно-промышленной базе США не хватает резервных мощностей для ведения крупного конфликта. Ранее обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд заявили, что из-за помощи Украине в ходе конфликта с РФ, США истощили свои же военные ресурсы. Позже американские СМИ начали писать о том, что из-за истощения военных запасов, Штаты рискуют лишиться возможности сдерживать своих противников в Восточной Азии, среди которых Китай, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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