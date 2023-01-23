WSJ: США проиграют в случае начала войны с Китаем

Проблемы США в области военной промышленности, выявленные украинским конфликтом, помешают Штатам одержать победу в случае столкновения с Китаем. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований.
«Согласно новому исследованию, конфликт на Украине выявил широко распространенные проблемы в американской военной промышленности, которые могут помешать американским военным вести затяжную войну против Китая», — написали в издании. При этом автор статьи отметил, что в оборонно-промышленной базе США не хватает резервных мощностей для ведения крупного конфликта.
Ранее обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд заявили, что из-за помощи Украине в ходе конфликта с РФ, США истощили свои же военные ресурсы. Позже американские СМИ начали писать о том, что из-за истощения военных запасов, Штаты рискуют лишиться возможности сдерживать своих противников в Восточной Азии, среди которых Китай, пишет деловое издание «Взгляд».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Проблемы США в области военной промышленности, выявленные украинским конфликтом, помешают Штатам одержать победу в случае столкновения с Китаем. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований. «Согласно новому исследованию, конфликт на Украине выявил широко распространенные проблемы в американской военной промышленности, которые могут помешать американским военным вести затяжную войну против Китая», — написали в издании. При этом автор статьи отметил, что в оборонно-промышленной базе США не хватает резервных мощностей для ведения крупного конфликта. Ранее обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд заявили, что из-за помощи Украине в ходе конфликта с РФ, США истощили свои же военные ресурсы. Позже американские СМИ начали писать о том, что из-за истощения военных запасов, Штаты рискуют лишиться возможности сдерживать своих противников в Восточной Азии, среди которых Китай, пишет деловое издание «Взгляд».