В Нижневартовске (ХМАО) водитель выехал на встречку и сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в социальной сети «ВКонтакте».
«В Старом Вартовске сбили пешехода. Женщина переходила дорогу не по „зебре“. Но и водитель тоже нарушил — он выехал на встречку», — говорится в новости. Уточняется, что пострадавшую увезли на скорой.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль Lexus и «ВАЗ-2115». Со слов очевидцев причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу отечественному автомобилю.
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