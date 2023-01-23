В ХМАО водитель сбил пешехода, выехав на встречку. Фото

24 января 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) водитель выехал на встречку и сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в социальной сети «ВКонтакте». «В Старом Вартовске сбили пешехода. Женщина переходила дорогу не по „зебре“. Но и водитель тоже нарушил — он выехал на встречку», — говорится в новости. Уточняется, что пострадавшую увезли на скорой. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль Lexus и «ВАЗ-2115». Со слов очевидцев причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу отечественному автомобилю. Водитель автомобиля нарушил ПДД «ВКонтакте» группа «ЧП Нижневартовска»

В Нижневартовске (ХМАО) водитель выехал на встречку и сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в социальной сети «ВКонтакте». «В Старом Вартовске сбили пешехода. Женщина переходила дорогу не по „зебре“. Но и водитель тоже нарушил — он выехал на встречку», — говорится в новости. Уточняется, что пострадавшую увезли на скорой. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль Lexus и «ВАЗ-2115». Со слов очевидцев причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу отечественному автомобилю.