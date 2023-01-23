23 января 2023
22 января 2023

В ХМАО водитель сбил пешехода, выехав на встречку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель выехал на встречку и сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Старом Вартовске сбили пешехода. Женщина переходила дорогу не по „зебре“. Но и водитель тоже нарушил — он выехал на встречку», — говорится в новости. Уточняется, что пострадавшую увезли на скорой.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль Lexus и «ВАЗ-2115». Со слов очевидцев причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу отечественному автомобилю.

Водитель автомобиля нарушил ПДД

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель выехал на встречку и сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Соответствующий пост опубликован в группе «ЧП Нижневартовска» в социальной сети «ВКонтакте». «В Старом Вартовске сбили пешехода. Женщина переходила дорогу не по „зебре“. Но и водитель тоже нарушил — он выехал на встречку», — говорится в новости. Уточняется, что пострадавшую увезли на скорой. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке проспекта Победы и улицы Омская произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль Lexus и «ВАЗ-2115». Со слов очевидцев причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу отечественному автомобилю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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