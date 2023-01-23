Миронов предложил снизить пенсионный возраст для части россиян

Миронов: россиянам, живущим в новых регионах России, снизят пенсионный возраст

24 января 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Для жителей новых регионов снизят пенсионный возраст Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В России могут в скором времени установить возраст для выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых регионах страны. Предложение выдвинул лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с их лидером Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, в котором говорится о том, что необходимо установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Уточняется, что данное изменение коснется только работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Информацию об этом сообщает ТАСС. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила о том, что пенсии по старости в России выросли до уровня, которого планировали достичь только к 2024 году. По ее словам, значение средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров составило более 20 тысяч рублей. Она подчеркнула, что это не значит, что пенсии прекратят индексировать. Она заверила, что со временем все пенсии повысятся, в том числе пенсии военных пенсионеров.

В России могут в скором времени установить возраст для выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых регионах страны. Предложение выдвинул лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с их лидером Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, в котором говорится о том, что необходимо установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Уточняется, что данное изменение коснется только работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Информацию об этом сообщает ТАСС. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила о том, что пенсии по старости в России выросли до уровня, которого планировали достичь только к 2024 году. По ее словам, значение средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров составило более 20 тысяч рублей. Она подчеркнула, что это не значит, что пенсии прекратят индексировать. Она заверила, что со временем все пенсии повысятся, в том числе пенсии военных пенсионеров.