Депутат Госдумы: власти подняли пенсии до уровня 2024 года

05 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 10,5%, сказала Светлана Бессараб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсии по старости в России выросли до уровня, которого планировали достичь только к 2024 году. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «К концу этого года мы уже достигнем в натуральном выражении значение средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров более 20 тысяч рублей. Этого показателя мы планировали достичь только в 2024 году. Но по поручению президента мы дважды повышали пенсию и в результате она выросла почти на 19,5%. Таким образом, мы вышли на эту цифру на два года раньше установленного периода», — сказала Светлана Бессараб. По ее словам, это не значит, что пенсии прекратят индексировать. «Но мы не будем останавливаться. На следующий год будет также повышаться пенсия для всех категорий. Все пенсии повысятся. Военных пенсионеров в 2023 году повысятся на 10,5%», — подчеркнула депутат. Президент России Владимир Путин ранее пообещал обсудить с правительством индексацию пенсий работающих инвалидов. По данным исследований портала по поиску работы Superjob, россияне бы хотели получать в пенсионном возрасте 46,4 тысячи рублей. Однако профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова объяснила, что такие деньги начнут выплачивать не раньше, чем через 10-15 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсии по старости в России выросли до уровня, которого планировали достичь только к 2024 году. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «К концу этого года мы уже достигнем в натуральном выражении значение средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров более 20 тысяч рублей. Этого показателя мы планировали достичь только в 2024 году. Но по поручению президента мы дважды повышали пенсию и в результате она выросла почти на 19,5%. Таким образом, мы вышли на эту цифру на два года раньше установленного периода», — сказала Светлана Бессараб. По ее словам, это не значит, что пенсии прекратят индексировать. «Но мы не будем останавливаться. На следующий год будет также повышаться пенсия для всех категорий. Все пенсии повысятся. Военных пенсионеров в 2023 году повысятся на 10,5%», — подчеркнула депутат. Президент России Владимир Путин ранее пообещал обсудить с правительством индексацию пенсий работающих инвалидов. По данным исследований портала по поиску работы Superjob, россияне бы хотели получать в пенсионном возрасте 46,4 тысячи рублей. Однако профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова объяснила, что такие деньги начнут выплачивать не раньше, чем через 10-15 лет.