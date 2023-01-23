В ХМАО подростки напали на девятилетнюю девочку и ее мать

Один из подростков сказал, что толкнул маму девочки, чтобы заступиться за свою девушку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) произошел конфликт между подростками, напавшими на девятилетнюю девочку и ее маму, пришедшую заступиться за дочь. Анонимный пост размещен в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Это Юганск, детка».

«Сегодня вечером в 17:15 произошла очень неприятная ситуация в 14 микрорайоне. Дочка 9 лет возвращались с подругой с кружка ДДТ. Возле катка их встречают эти ребята и пихают моей дочке электронную сигарету в рот. Я вышла с дочкой найти этих ребят, гуляли они в 14 микрорайоне на площадке. От злости я схватила эту девушку и начала спрашивать ее зачем она это сделала. Подходит парень сзади толкает меня и я падаю», — говорится в сообщении.

Автор поста отметила, что после нападения подросток не дал ей поговорить с девушкой. Пользователи сообщества активно комментировали данный пост и рекомендовали обратиться в полицию. «В таких случаях надо полицию вызывать», — написала Татьяна Архипова. Позже к обсуждению в комментариях присоединились подростки, участвовавшие в конфликте. В переписке они подтвердили, что применили физическую силу к женщине, но отрицали нападение на ее дочь.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе (ХМАО) женщина напала на детей на горке. Одного ребенка она схватила за руку и стала ее выворачивать, в результате чего у ребенка перелом пальца и опухла рука.