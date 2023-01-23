Уволенный Зеленским чиновник получит должность в Херсоне

Уволенный заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко будет назначен главой военной администрации (ОВА) в Херсоне. Решение об этом было принято еще до ухода чиновника с поста.
«Еще ранее планировалось, что после увольнения Тимошенко назначат главой Херсонской ОВА. Соответствующее решение о назначении будет принято в ближайшее время», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении в понедельник. Ожидается, что вместо него должность займет глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. «Украинская правда» писала, что в ближайшее время последует череда отставок глав областных военных администраций.
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