Уволенный Зеленским чиновник получит должность в Херсоне 24 января 2023 в 04:21 Размер текста - 17 + Ожидается ряд отставок глав военных администраций Киевской области Фото: Официальный сайт президента Украины Уволенный заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко будет назначен главой военной администрации (ОВА) в Херсоне. Решение об этом было принято еще до ухода чиновника с поста. «Еще ранее планировалось, что после увольнения Тимошенко назначат главой Херсонской ОВА. Соответствующее решение о назначении будет принято в ближайшее время», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник. Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении в понедельник. Ожидается, что вместо него должность займет глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. «Украинская правда» писала, что в ближайшее время последует череда отставок глав областных военных администраций. Уволенный заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко будет назначен главой военной администрации (ОВА) в Херсоне. Решение об этом было принято еще до ухода чиновника с поста. «Еще ранее планировалось, что после увольнения Тимошенко назначат главой Херсонской ОВА. Соответствующее решение о назначении будет принято в ближайшее время», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник. Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении в понедельник. Ожидается, что вместо него должность займет глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. «Украинская правда» писала, что в ближайшее время последует череда отставок глав областных военных администраций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям