23 января 2023

Уволенный Зеленским чиновник получит должность в Херсоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Ожидается ряд отставок глав военных администраций Киевской области Фото:

Уволенный заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко будет назначен главой военной администрации (ОВА) в Херсоне. Решение об этом было принято еще до ухода чиновника с поста.

«Еще ранее планировалось, что после увольнения Тимошенко назначат главой Херсонской ОВА. Соответствующее решение о назначении будет принято в ближайшее время», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении в понедельник. Ожидается, что вместо него должность займет глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. «Украинская правда» писала, что в ближайшее время последует череда отставок глав областных военных администраций.

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Уволенный заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко будет назначен главой военной администрации (ОВА) в Херсоне. Решение об этом было принято еще до ухода чиновника с поста. «Еще ранее планировалось, что после увольнения Тимошенко назначат главой Херсонской ОВА. Соответствующее решение о назначении будет принято в ближайшее время», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник. Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении в понедельник. Ожидается, что вместо него должность займет глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. «Украинская правда» писала, что в ближайшее время последует череда отставок глав областных военных администраций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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