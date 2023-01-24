МИД Литвы обвинил Запад в страхе перед Россией

Германия пока не хочет отправлять Украине танки Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад боится, что Россия проиграет Украине, и поэтому не хочет поставлять ВСУ танки Leopard 2. Об этом сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы должны преодолеть страх победить Россию — когда речь идет о дополнительных санкциях, когда речь идет о дополнительной военной помощи Украине. Нас останавливает страх перед тем, что произойдет, если Россия проиграет в этом конфликте», — передает Waldeckische Landeszeitung .

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что нет аргументов, почему Украина не может получить танки. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил готовность участвовать в поставках танков Leopard 2. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал действовать быстрее в поставках оружия. «Тот факт, что Германия является крупнейшим партнером ЕС, также создает особую ответственность», — заявил он.

Германия пока не готова поставлять Украине танки Leopard, но не против, чтобы это вооружение отправили другие страны. При этом, по информации военкора Семена Пегова, Leopard 2 заметили в Николаеве. Отказ Германии поставлять танки стал новой победой для РФ, цитирует RT экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина. Польша пообещала Украине 12 танков Leopard, передает «Ридус».