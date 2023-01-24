МИД Литвы обвинил Запад в страхе перед Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, макрон эммануэль, шольц олаф
Германия пока не хочет отправлять Украине танки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад боится, что Россия проиграет Украине, и поэтому не хочет поставлять ВСУ танки Leopard 2. Об этом сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы должны преодолеть страх победить Россию — когда речь идет о дополнительных санкциях, когда речь идет о дополнительной военной помощи Украине. Нас останавливает страх перед тем, что произойдет, если Россия проиграет в этом конфликте», — передает Waldeckische Landeszeitung.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что нет аргументов, почему Украина не может получить танки. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил готовность участвовать в поставках танков Leopard 2. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал действовать быстрее в поставках оружия. «Тот факт, что Германия является крупнейшим партнером ЕС, также создает особую ответственность», — заявил он.

Германия пока не готова поставлять Украине танки Leopard, но не против, чтобы это вооружение отправили другие страны. При этом, по информации военкора Семена Пегова, Leopard 2 заметили в Николаеве. Отказ Германии поставлять танки стал новой победой для РФ, цитирует RT экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина. Польша пообещала Украине 12 танков Leopard, передает «Ридус».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад боится, что Россия проиграет Украине, и поэтому не хочет поставлять ВСУ танки Leopard 2. Об этом сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Мы должны преодолеть страх победить Россию — когда речь идет о дополнительных санкциях, когда речь идет о дополнительной военной помощи Украине. Нас останавливает страх перед тем, что произойдет, если Россия проиграет в этом конфликте», — передает Waldeckische Landeszeitung. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что нет аргументов, почему Украина не может получить танки. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил готовность участвовать в поставках танков Leopard 2. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал действовать быстрее в поставках оружия. «Тот факт, что Германия является крупнейшим партнером ЕС, также создает особую ответственность», — заявил он. Германия пока не готова поставлять Украине танки Leopard, но не против, чтобы это вооружение отправили другие страны. При этом, по информации военкора Семена Пегова, Leopard 2 заметили в Николаеве. Отказ Германии поставлять танки стал новой победой для РФ, цитирует RT экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина. Польша пообещала Украине 12 танков Leopard, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...