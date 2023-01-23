Боевые роботы на Донбассе испытают в полевых условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Компания «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) отправит в феврале боевые машины-роботы на фронт в Донбасс. Как сообщил Дмитрий Рогозин, возможности новой техники испытают в боевых условиях.

«Надо иметь в виду, что машина имеет подвесной дрон внутри, хорошее вооружение, которая имеет техническое зрение, возможность ориентации на местности, выходить на точку, которую указывает оператор, умеет самостоятельно выстраивать маршрут. Ждем три таких машины», — сообщил Рогозин в своем telegram-канале.

Политик добавил, что будет подготовлена группа боевых операторов, которая во взаимодействии с гражданскими инженерами освоит использование магнитогорской техники в местности, приближенной к линии фронта.

«Нам надо понять, как будет работать Маркер в условиях, когда противник будет вводить коррекции по радионавигационным сигналам, когда будут работать мощные средства радиоэлектронной борьбы. Как справится эта машина, как смогут сориентироваться операторы, чтобы уйти из-под удара и нанести удар по противнику», — прокомментировал Рогозин поставку роботов в войска.

Отрабатывается две версии использования машины: разведывательный комплекс, который работает с подвесным дроном, и боевой вариант, выдвигающийся на точку стрельбы. Подвесной дрон функционирует на силовом кабеле. Поднимаясь над базой на 150 метров, он получает обзор местности на протяжении 15-20 км. Дрон снабжен тепловизорами. Боевая версия вооружена противотанковыми реактивными комплексами, тяжелыми пулеметами. Опорно-поворотный модуль «Маркера» позволяет обеспечить разворот на 540 градусов за одну секунду, сообщил Рогозин информагентству РИА «Новости». В октябре 2021 года Рогозин одобрил использование робота «Маркер» для работы на космодроме «Восточный».

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Как было заявлено, спецоперация преследует несколько целей. Среди них — денацификация и демилитаризация соседнего государства.