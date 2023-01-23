23 января 2023
22 января 2023

В ХМАО предприятие «ЛУКОЙЛа» продает нефтебазу за 120 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяное месторождение компании Лукойл. Красновишерский район, Пермский край, колючая проволока, нефтяное месторождение, цднг 11, цех добычи нефти, поселок романово, красновишерский район, нефтепромысел, охрана объекта
«ЛУКОЙЛ» продает нефтебазу в ХМАО Фото:

В ХМАО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» выставил на продажу нефтебазу в Южной промышленной зоне города Советский. Информация об объекте размещена на официальном сайте компании и на площадке бесплатных объявлений «Авито».

«На площади более 82 тысяч квадратных метров расположено одноэтажное административное здание с гаражом на пять автомашин, двухэтажный технологический хозяйственный корпус, котельные, два КПП, собственный железнодорожный тупик и охраняемая автомобильная парковка. Нефтебаза оснащена всеми коммуникациями, оборудована подземным и наземным трубопроводами, большим парком топливных резервуаров», — указано в объявлении.

Собственник продает объект за 120 млн рублей. Предложения от желающих приобрести нефтебазу принимаются до конца января 2023 года.

По номеру сотрудника «ЛУКОЙЛа», ответственного за работу с активами, корреспонденту URA.RU не ответили. Также недоступен телефон, указанный на сайте объявлений.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают две крупные промышленные базы. Стоимость объектов на территории в 30 га составляет 400 миллионов рублей.

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В ХМАО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» выставил на продажу нефтебазу в Южной промышленной зоне города Советский. Информация об объекте размещена на официальном сайте компании и на площадке бесплатных объявлений «Авито». «На площади более 82 тысяч квадратных метров расположено одноэтажное административное здание с гаражом на пять автомашин, двухэтажный технологический хозяйственный корпус, котельные, два КПП, собственный железнодорожный тупик и охраняемая автомобильная парковка. Нефтебаза оснащена всеми коммуникациями, оборудована подземным и наземным трубопроводами, большим парком топливных резервуаров», — указано в объявлении. Собственник продает объект за 120 млн рублей. Предложения от желающих приобрести нефтебазу принимаются до конца января 2023 года. По номеру сотрудника «ЛУКОЙЛа», ответственного за работу с активами, корреспонденту URA.RU не ответили. Также недоступен телефон, указанный на сайте объявлений. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают две крупные промышленные базы. Стоимость объектов на территории в 30 га составляет 400 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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