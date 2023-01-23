В ХМАО предприятие «ЛУКОЙЛа» продает нефтебазу за 120 млн рублей

24 января 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

«ЛУКОЙЛ» продает нефтебазу в ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» выставил на продажу нефтебазу в Южной промышленной зоне города Советский. Информация об объекте размещена на официальном сайте компании и на площадке бесплатных объявлений «Авито». «На площади более 82 тысяч квадратных метров расположено одноэтажное административное здание с гаражом на пять автомашин, двухэтажный технологический хозяйственный корпус, котельные, два КПП, собственный железнодорожный тупик и охраняемая автомобильная парковка. Нефтебаза оснащена всеми коммуникациями, оборудована подземным и наземным трубопроводами, большим парком топливных резервуаров», — указано в объявлении. Собственник продает объект за 120 млн рублей. Предложения от желающих приобрести нефтебазу принимаются до конца января 2023 года. По номеру сотрудника «ЛУКОЙЛа», ответственного за работу с активами, корреспонденту URA.RU не ответили. Также недоступен телефон, указанный на сайте объявлений. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают две крупные промышленные базы. Стоимость объектов на территории в 30 га составляет 400 миллионов рублей.

В ХМАО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» выставил на продажу нефтебазу в Южной промышленной зоне города Советский. Информация об объекте размещена на официальном сайте компании и на площадке бесплатных объявлений «Авито». «На площади более 82 тысяч квадратных метров расположено одноэтажное административное здание с гаражом на пять автомашин, двухэтажный технологический хозяйственный корпус, котельные, два КПП, собственный железнодорожный тупик и охраняемая автомобильная парковка. Нефтебаза оснащена всеми коммуникациями, оборудована подземным и наземным трубопроводами, большим парком топливных резервуаров», — указано в объявлении. Собственник продает объект за 120 млн рублей. Предложения от желающих приобрести нефтебазу принимаются до конца января 2023 года. По номеру сотрудника «ЛУКОЙЛа», ответственного за работу с активами, корреспонденту URA.RU не ответили. Также недоступен телефон, указанный на сайте объявлений. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают две крупные промышленные базы. Стоимость объектов на территории в 30 га составляет 400 миллионов рублей.