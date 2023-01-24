Зеленский начал расправляться с ближайшими соратниками

Замглавы Офиса Зеленского Тимошенко подал в отставку

В Офисе Владимира Зеленского масштабные кадровые перестановки Фото: Официальный сайт президента Украины

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление на увольнение после того, как украинский лидер Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых перестановках. Об отставке Тимошенко сообщил в своем telegram-канале.

«Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые», — написал Тимошенко в своем telegram-канале . Он также опубликовал фото заявления на увольнение.

Об увольнении Тимошенко сообщали СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, чиновник станет главой администрации Херсонской области, подконтрольной Киеву. Ранее уволился советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «Ридус». Зеленский объявил, что в структурах центральной власти страны начнутся масштабные изменения, в том числе и кадровые. По его словам, чиновники больше не смогут выезжать за пределы страны. Председатель фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия сказал, что весной будут активно привлекать чиновников к уголовной ответственности, сообщает деловое издание «Взгляд».