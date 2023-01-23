Зеленский объявил о масштабных кадровых перестановках в стране

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в стране и запретил чиновникам выезжать за границу

24 января 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский запретил чиновникам выезжать за границу Фото: Официальный сайт президента Украины В структурах центральной власти Украины в ближайшее время произойдут масштабные изменения. Кроме того, украинским чиновникам запретят выезжать за границу. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Существуют кадровые решения — часть [будет опубликована] сегодня, часть завтра — для менеджеров разных уровней в министерствах и других структурах центрального правительства, в регионах и в правоохранительной системе», — анонсировал Зеленский в telegram-канале. Он добавил, что подписал несколько указов о невыезде чиновников из страны. «Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто может работать на государство и в государстве. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — подчеркнул он. В ночь на 24 января стало известно о том, что заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. По словам источников, вместо него на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении.

В структурах центральной власти Украины в ближайшее время произойдут масштабные изменения. Кроме того, украинским чиновникам запретят выезжать за границу. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Существуют кадровые решения — часть [будет опубликована] сегодня, часть завтра — для менеджеров разных уровней в министерствах и других структурах центрального правительства, в регионах и в правоохранительной системе», — анонсировал Зеленский в telegram-канале. Он добавил, что подписал несколько указов о невыезде чиновников из страны. «Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто может работать на государство и в государстве. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — подчеркнул он. В ночь на 24 января стало известно о том, что заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. По словам источников, вместо него на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении.