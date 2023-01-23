23 января 2023

Зеленский объявил о масштабных кадровых перестановках в стране

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в стране и запретил чиновникам выезжать за границу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский запретил чиновникам выезжать за границу Фото:

В структурах центральной власти Украины в ближайшее время произойдут масштабные изменения. Кроме того, украинским чиновникам запретят выезжать за границу. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Существуют кадровые решения — часть [будет опубликована] сегодня, часть завтра — для менеджеров разных уровней в министерствах и других структурах центрального правительства, в регионах и в правоохранительной системе», — анонсировал Зеленский в telegram-канале. Он добавил, что подписал несколько указов о невыезде чиновников из страны. «Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто может работать на государство и в государстве. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — подчеркнул он.

В ночь на 24 января стало известно о том, что заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. По словам источников, вместо него на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В структурах центральной власти Украины в ближайшее время произойдут масштабные изменения. Кроме того, украинским чиновникам запретят выезжать за границу. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Существуют кадровые решения — часть [будет опубликована] сегодня, часть завтра — для менеджеров разных уровней в министерствах и других структурах центрального правительства, в регионах и в правоохранительной системе», — анонсировал Зеленский в telegram-канале. Он добавил, что подписал несколько указов о невыезде чиновников из страны. «Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто может работать на государство и в государстве. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — подчеркнул он. В ночь на 24 января стало известно о том, что заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. По словам источников, вместо него на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...