Курганский автобусный завод подал в суд на компанию мэрии

24 января 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

КАВЗ отсудил у компании мэрии 122 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский автобусный завод (ООО «КАВЗ») отсудил у компании, которая принадлежит администрации города, задолженность на сумму около 122 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области «Взыскать с МБУ города Кургана „Дирекция парков и скверов“ в пользу ООО „КАВЗ“ задолженность по договору на услуги по приему и очистке ливневых и дренажных вод в размере 121 809 рублей за оказанные услуги за период с 01.09.2022 по 30.09.2022», — говорится в документе арбитража. Судебный приказ был выдан 18 января 2023 года. Ранее URA.RU писало, что немецкая компания судится с предприятием КАВЗ из-за задолженности по поставкам подогревателей и отопителей для автобусов. Представитель дочерней компании Webasto из Московской области сообщил, что сумма иска составляет порядка 13 миллионов рублей. До этого курганский автобусный завод был оштрафован после того, как они приняли на работу налоговика из Ямала. За нарушения антикоррупционного законодательства виновных лиц наказали штрафом на сумму 70 тысяч рублей.

Курганский автобусный завод (ООО «КАВЗ») отсудил у компании, которая принадлежит администрации города, задолженность на сумму около 122 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области «Взыскать с МБУ города Кургана „Дирекция парков и скверов“ в пользу ООО „КАВЗ“ задолженность по договору на услуги по приему и очистке ливневых и дренажных вод в размере 121 809 рублей за оказанные услуги за период с 01.09.2022 по 30.09.2022», — говорится в документе арбитража. Судебный приказ был выдан 18 января 2023 года. Ранее URA.RU писало, что немецкая компания судится с предприятием КАВЗ из-за задолженности по поставкам подогревателей и отопителей для автобусов. Представитель дочерней компании Webasto из Московской области сообщил, что сумма иска составляет порядка 13 миллионов рублей. До этого курганский автобусный завод был оштрафован после того, как они приняли на работу налоговика из Ямала. За нарушения антикоррупционного законодательства виновных лиц наказали штрафом на сумму 70 тысяч рублей.