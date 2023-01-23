Мэр пообещал уволенным сотрудникам старейшего свердловского хлебокомбината новую работу

24 января 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Часть сотрудников Карпинского хлебокомбината получили уведомления о сокращении, но им обещают новую работу Владимир Жабриков © URA.RU Сокращенные сотрудники Карпинского хлебокомбината (Свердловская область) не останутся без работы, а будут трудоустроены на другое предприятие. Об этом в беседе с URA.RU рассказал мэр города Андрей Клопов. «Речи о закрытии предприятия нет. Речь идет о сокращении численности сотрудников исходя из того объема продукции, которая сегодня реализовывается [...] Те, кого сократят, будут трудоустроены на другое предприятие. Людей мы не потеряем, они будут трудоустроены однозначно», — заявил Клопов. Всего на предприятии работают порядка 90 человек, большинство из них женщины. Многие уже получили уведомления о сокращении с 14 марта. Карпинский хлебокомбинат — старейший в регионе, он был основан в 1949 году. Предприятие имеет большую социальную значимость для города и для жителей — как источник рабочих мест, так и производитель хлеба, к которому все привыкли. Мэр Карпинска также добавил, что власти решают ситуацию на предприятии совместно с Агентством по развитию рынка продовольствия, которому принадлежит Карпинский хлебокомбинат. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники хлебокомбината отправили обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на нынешнего директора Марата Нуриева. По мнению работников, именно из-за неправильной политики руководителя хлебокомбинат пришел в упадок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сокращенные сотрудники Карпинского хлебокомбината (Свердловская область) не останутся без работы, а будут трудоустроены на другое предприятие. Об этом в беседе с URA.RU рассказал мэр города Андрей Клопов. «Речи о закрытии предприятия нет. Речь идет о сокращении численности сотрудников исходя из того объема продукции, которая сегодня реализовывается [...] Те, кого сократят, будут трудоустроены на другое предприятие. Людей мы не потеряем, они будут трудоустроены однозначно», — заявил Клопов. Всего на предприятии работают порядка 90 человек, большинство из них женщины. Многие уже получили уведомления о сокращении с 14 марта. Карпинский хлебокомбинат — старейший в регионе, он был основан в 1949 году. Предприятие имеет большую социальную значимость для города и для жителей — как источник рабочих мест, так и производитель хлеба, к которому все привыкли. Мэр Карпинска также добавил, что власти решают ситуацию на предприятии совместно с Агентством по развитию рынка продовольствия, которому принадлежит Карпинский хлебокомбинат. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники хлебокомбината отправили обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на нынешнего директора Марата Нуриева. По мнению работников, именно из-за неправильной политики руководителя хлебокомбинат пришел в упадок.