Пермяки продолжают жить в страшном доме, который изношен на 88%

Жители аварийного дома в Перми до сих не расселены

24 января 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В доме могут обрушиться несущие конструкции правого и левого крыла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми по ул. Куйбышева, 143 продолжают жить люди, которых должны были расселить до конца 2022 года. О том, что большинство жильцов до сих пор находятся в доме, износ которого составляет 88%, появилась информация в официальной группе Управления жилищных отношений Перми на сайте «ВКонтакте». «В целом, расселению подлежит 345 человек. В первую рабочую неделю этого года началось расселение всего дома. Было принято 49 пакетов документов от собственников жилых помещений для дальнейшего переселения», — сообщается на сайте. Из маневренного фонда людям было предоставлено шесть помещений. В ведомстве напоминают, что люди могут обратиться за денежной компенсацией или жильем на замену старого по адресу Управления: ул. Максима Горького, 18. Дом признан аварийным из-за возможности обрушения несущих конструкций правого и левого крыла здания. URA.RU рассказывало, что его обещали расселить до конца 2022 года еще в ноябре. В конце декабря стало известно, что люди продолжают жить в этом доме, а для получения помощи, им необходимо подготовить пакет документов.

В Перми по ул. Куйбышева, 143 продолжают жить люди, которых должны были расселить до конца 2022 года. О том, что большинство жильцов до сих пор находятся в доме, износ которого составляет 88%, появилась информация в официальной группе Управления жилищных отношений Перми на сайте «ВКонтакте». «В целом, расселению подлежит 345 человек. В первую рабочую неделю этого года началось расселение всего дома. Было принято 49 пакетов документов от собственников жилых помещений для дальнейшего переселения», — сообщается на сайте. Из маневренного фонда людям было предоставлено шесть помещений. В ведомстве напоминают, что люди могут обратиться за денежной компенсацией или жильем на замену старого по адресу Управления: ул. Максима Горького, 18. Дом признан аварийным из-за возможности обрушения несущих конструкций правого и левого крыла здания. URA.RU рассказывало, что его обещали расселить до конца 2022 года еще в ноябре. В конце декабря стало известно, что люди продолжают жить в этом доме, а для получения помощи, им необходимо подготовить пакет документов.