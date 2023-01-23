23 января 2023

Пермяки продолжают жить в страшном доме, который изношен на 88%

Жители аварийного дома в Перми до сих не расселены
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд, лестница
В доме могут обрушиться несущие конструкции правого и левого крыла Фото:

В Перми по ул. Куйбышева, 143 продолжают жить люди, которых должны были расселить до конца 2022 года. О том, что большинство жильцов до сих пор находятся в доме, износ которого составляет 88%, появилась информация в официальной группе Управления жилищных отношений Перми на сайте «ВКонтакте».

«В целом, расселению подлежит 345 человек. В первую рабочую неделю этого года началось расселение всего дома. Было принято 49 пакетов документов от собственников жилых помещений для дальнейшего переселения», — сообщается на сайте. Из маневренного фонда людям было предоставлено шесть помещений. В ведомстве напоминают, что люди могут обратиться за денежной компенсацией или жильем на замену старого по адресу Управления: ул. Максима Горького, 18.

Дом признан аварийным из-за возможности обрушения несущих конструкций правого и левого крыла здания. URA.RU рассказывало, что его обещали расселить до конца 2022 года еще в ноябре. В конце декабря стало известно, что люди продолжают жить в этом доме, а для получения помощи, им необходимо подготовить пакет документов.

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В Перми по ул. Куйбышева, 143 продолжают жить люди, которых должны были расселить до конца 2022 года. О том, что большинство жильцов до сих пор находятся в доме, износ которого составляет 88%, появилась информация в официальной группе Управления жилищных отношений Перми на сайте «ВКонтакте». «В целом, расселению подлежит 345 человек. В первую рабочую неделю этого года началось расселение всего дома. Было принято 49 пакетов документов от собственников жилых помещений для дальнейшего переселения», — сообщается на сайте. Из маневренного фонда людям было предоставлено шесть помещений. В ведомстве напоминают, что люди могут обратиться за денежной компенсацией или жильем на замену старого по адресу Управления: ул. Максима Горького, 18. Дом признан аварийным из-за возможности обрушения несущих конструкций правого и левого крыла здания. URA.RU рассказывало, что его обещали расселить до конца 2022 года еще в ноябре. В конце декабря стало известно, что люди продолжают жить в этом доме, а для получения помощи, им необходимо подготовить пакет документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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