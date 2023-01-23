УзГА показал, как будут выглядеть отечественные самолеты «Ладога». Фото

На Уральском заводе гражданской авиации показали, как будут выглядеть кабина и салон турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога». Фотографии макетов опубликовала пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале.
«Уральский завод гражданской авиации в 2022 году построил макет кабины и салона турбовинтового регионального самолёта ТВРС-44 „Ладога“. С ним уже успели познакомиться представители авиакомпаний, заинтересованных в обновлении парка региональных самолётов. Специалисты высоко оценили современную авионику, продуманную кабину, удобные кресла», — рассказали в пресс-службе предприятия.
Специально для сборки самолетов «Ладога» и «Байкал» на территории особой экономической зоны «Титановая долина» построили новый цех. На создание дополнительных мощностей из федерального бюджета выделили в кредит один миллиард рублей.
"Ладога" должна восполнить пробел в отечественной линейке пассажирских самолетов
Фото: telegram-канал УзГА
Разработчики показали кабину пилота
Фото: telegram-канал УзГА
Салон рассчитан на 44 пассажира
Фото: telegram-канал УзГА
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
На Уральском заводе гражданской авиации показали, как будут выглядеть кабина и салон турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога». Фотографии макетов опубликовала пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале. «Уральский завод гражданской авиации в 2022 году построил макет кабины и салона турбовинтового регионального самолёта ТВРС-44 „Ладога“. С ним уже успели познакомиться представители авиакомпаний, заинтересованных в обновлении парка региональных самолётов. Специалисты высоко оценили современную авионику, продуманную кабину, удобные кресла», — рассказали в пресс-службе предприятия. Специально для сборки самолетов «Ладога» и «Байкал» на территории особой экономической зоны «Титановая долина» построили новый цех. На создание дополнительных мощностей из федерального бюджета выделили в кредит один миллиард рублей.