TAC: США испугались, что провокации Киева приведут к войне НАТО и РФ

24 января 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Заявления украинских политиков подпитывают обеспокоенности РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провокационные заявления украинских политиков вызывают беспокойство у США, так как могут стать причиной начала войны между НАТО и Россией. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Тем не менее, несмотря на слова [министра обороны Украины Алексея] Резникова, эти заявления противоречивы. И США могут быть особенно заинтересованы в том, чтобы их смягчить. Украинские заявления рискуют перерасти в войну между Россией и НАТО, а также подпитывают обеспокоенность России тем, что Украина вступит в НАТО», — написал эксперт в сфере международной политики Тед Снайдер для The American Conservative . По его мнению, США заинтересованы в смягчении риторики Киева. Так как заявления Украины подтверждают информацию, что Запад поддерживает конфликт для ослабления России, а не для поддержки Украины, отмечает автор. Резников сказал, что вероятность вступления Украины в НАТО высока. По его словам, ВСУ уже выполняют миссию организации. Генсек альянса Йенс Столтенберг обещал принять Украину после завершения боевых действий. Страна является кандидатом на вступление. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что страна будет членом альянса уже в июле 2023 года.

Провокационные заявления украинских политиков вызывают беспокойство у США, так как могут стать причиной начала войны между НАТО и Россией. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Тем не менее, несмотря на слова [министра обороны Украины Алексея] Резникова, эти заявления противоречивы. И США могут быть особенно заинтересованы в том, чтобы их смягчить. Украинские заявления рискуют перерасти в войну между Россией и НАТО, а также подпитывают обеспокоенность России тем, что Украина вступит в НАТО», — написал эксперт в сфере международной политики Тед Снайдер для The American Conservative. По его мнению, США заинтересованы в смягчении риторики Киева. Так как заявления Украины подтверждают информацию, что Запад поддерживает конфликт для ослабления России, а не для поддержки Украины, отмечает автор. Резников сказал, что вероятность вступления Украины в НАТО высока. По его словам, ВСУ уже выполняют миссию организации. Генсек альянса Йенс Столтенберг обещал принять Украину после завершения боевых действий. Страна является кандидатом на вступление. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что страна будет членом альянса уже в июле 2023 года.