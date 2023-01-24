TAC: США испугались, что провокации Киева приведут к войне НАТО и РФ

Провокационные заявления украинских политиков вызывают беспокойство у США, так как могут стать причиной начала войны между НАТО и Россией. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative.
«Тем не менее, несмотря на слова [министра обороны Украины Алексея] Резникова, эти заявления противоречивы. И США могут быть особенно заинтересованы в том, чтобы их смягчить. Украинские заявления рискуют перерасти в войну между Россией и НАТО, а также подпитывают обеспокоенность России тем, что Украина вступит в НАТО», — написал эксперт в сфере международной политики Тед Снайдер для The American Conservative.
По его мнению, США заинтересованы в смягчении риторики Киева. Так как заявления Украины подтверждают информацию, что Запад поддерживает конфликт для ослабления России, а не для поддержки Украины, отмечает автор.
Резников сказал, что вероятность вступления Украины в НАТО высока. По его словам, ВСУ уже выполняют миссию организации. Генсек альянса Йенс Столтенберг обещал принять Украину после завершения боевых действий. Страна является кандидатом на вступление. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что страна будет членом альянса уже в июле 2023 года.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Провокационные заявления украинских политиков вызывают беспокойство у США, так как могут стать причиной начала войны между НАТО и Россией. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Тем не менее, несмотря на слова [министра обороны Украины Алексея] Резникова, эти заявления противоречивы. И США могут быть особенно заинтересованы в том, чтобы их смягчить. Украинские заявления рискуют перерасти в войну между Россией и НАТО, а также подпитывают обеспокоенность России тем, что Украина вступит в НАТО», — написал эксперт в сфере международной политики Тед Снайдер для The American Conservative. По его мнению, США заинтересованы в смягчении риторики Киева. Так как заявления Украины подтверждают информацию, что Запад поддерживает конфликт для ослабления России, а не для поддержки Украины, отмечает автор. Резников сказал, что вероятность вступления Украины в НАТО высока. По его словам, ВСУ уже выполняют миссию организации. Генсек альянса Йенс Столтенберг обещал принять Украину после завершения боевых действий. Страна является кандидатом на вступление. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что страна будет членом альянса уже в июле 2023 года.