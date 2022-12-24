24 декабря 2022

Арестович назвал срок вступления Украины в НАТО

Арестович: Украину могут принять в НАТО уже летом 2023 года
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Украина ожидает, что ее примут в НАТО на саммите в Вильнюсе Фото:

Украина может вступить в НАТО уже в июле 2023 года. Такое мнение высказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«В июле следующего года будет саммит в Вильнюсе. Как раз полгода — и вперед. Можно и быстрее [вступить в НАТО], но полгода выглядит как наиболее разумная дата», — сказал Арестович в интервью Марку Фейгину (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

По его словам, НАТО должен дать Украине хотя бы статус кандидата. Арестович считает, что поддержка НАТО снижает риск удара ядерным оружием по Украине.

Украина подала заявку на вступление в НАТО и Евросоюз после начала конфликта с Россией. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина уже «де-факто прошла свой путь» в альянс, сообщают Vse42.ru. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал принять Украину в состав организации после завершения боевых действий. Но пока этот вопрос не является приоритетным, отмечал он.

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Украина может вступить в НАТО уже в июле 2023 года. Такое мнение высказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «В июле следующего года будет саммит в Вильнюсе. Как раз полгода — и вперед. Можно и быстрее [вступить в НАТО], но полгода выглядит как наиболее разумная дата», — сказал Арестович в интервью Марку Фейгину (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). По его словам, НАТО должен дать Украине хотя бы статус кандидата. Арестович считает, что поддержка НАТО снижает риск удара ядерным оружием по Украине. Украина подала заявку на вступление в НАТО и Евросоюз после начала конфликта с Россией. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина уже «де-факто прошла свой путь» в альянс, сообщают Vse42.ru. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал принять Украину в состав организации после завершения боевых действий. Но пока этот вопрос не является приоритетным, отмечал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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