Nordwind Airlines получила допуск на выполнение полетов из Перми в Узбекистан

Авиакомпания намерена выполнять рейсы из Перми в города Самарканд и Фергана
Авиаперевозчик Nordwind Airlines («Северный ветер») получил допуск Росавиации на выполнение рейсов из Перми в Узбекистан. В город Самарканд в летний период авиаперевозчик намерен выполнять три рейса в неделю.
В течение зимнего периода 2023—2024 годов Nordwind Airlines планирует запустить рейс по маршруту Пермь-Фергана. Полетная программа предусматривает выполнение трех рейсов в неделю.
В июле 2022 года власти Пермского края подписали соглашение с авиаперевозчиком «Северный Ветер». Оно предусматривает расширение программы выполнения субсидируемых авиарейсов, а также открытия в регионе филиала авиакомпании.
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