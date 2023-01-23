23 января 2023

Nordwind Airlines получила допуск на выполнение полетов из Перми в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Авиакомпания намерена выполнять рейсы из Перми в города Самарканд и Фергана Фото:

Авиаперевозчик Nordwind Airlines («Северный ветер») получил допуск Росавиации на выполнение рейсов из Перми в Узбекистан. В город Самарканд в летний период авиаперевозчик намерен выполнять три рейса в неделю.

В течение зимнего периода 2023—2024 годов Nordwind Airlines планирует запустить рейс по маршруту Пермь-Фергана. Полетная программа предусматривает выполнение трех рейсов в неделю.

В июле 2022 года власти Пермского края подписали соглашение с авиаперевозчиком «Северный Ветер». Оно предусматривает расширение программы выполнения субсидируемых авиарейсов, а также открытия в регионе филиала авиакомпании.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Авиаперевозчик Nordwind Airlines («Северный ветер») получил допуск Росавиации на выполнение рейсов из Перми в Узбекистан. В город Самарканд в летний период авиаперевозчик намерен выполнять три рейса в неделю. В течение зимнего периода 2023—2024 годов Nordwind Airlines планирует запустить рейс по маршруту Пермь-Фергана. Полетная программа предусматривает выполнение трех рейсов в неделю. В июле 2022 года власти Пермского края подписали соглашение с авиаперевозчиком «Северный Ветер». Оно предусматривает расширение программы выполнения субсидируемых авиарейсов, а также открытия в регионе филиала авиакомпании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...