Махонин анонсировал новые авиарейсы из Перми

Субсидируемые авиарейсы будут выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти Пермского края планируют расширить программу выполнения субсидируемых авиарейсов. Об этом сегодня в рамках подписания четырехстороннего соглашения между краевыми властями, пермским аэропортом, а также авиакомпаниями «Икар» и Nordwind Airlines («Северный ветер»), заявил губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU.

«Мы также будем думать с авиакомпаниями над развитием международных направлений. Так, обсуждается возможность полетов из Перми в Ереван (Армения — прим. ред.). Если какое-то направление не сработает, то мы его закроем, просто так „воздух“ перевозить не будем», — передает слова Махонина корреспондент агентства.

Ранее стало известно, что Nordwind Airlines запустила три субсидированных прямых рейса из Перми до Челябинска, Владикавказа и Нижнего Новгорода. Стоимость билетов начинается от 1,9 тысяч рублей. В свою очередь партнер Nordwind Airlines, авиакомпания «Икар» объявила о выполнении полетов в Барнаул, Астрахань, Волгоград и Калининград.