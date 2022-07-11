Махонин анонсировал новые авиарейсы из Перми

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Субсидируемые авиарейсы будут выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» Фото:

Власти Пермского края планируют расширить программу выполнения субсидируемых авиарейсов. Об этом сегодня в рамках подписания четырехстороннего соглашения между краевыми властями, пермским аэропортом, а также авиакомпаниями «Икар» и Nordwind Airlines («Северный ветер»), заявил губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU.

«Мы также будем думать с авиакомпаниями над развитием международных направлений. Так, обсуждается возможность полетов из Перми в Ереван (Армения — прим. ред.). Если какое-то направление не сработает, то мы его закроем, просто так „воздух“ перевозить не будем», — передает слова Махонина корреспондент агентства.

Ранее стало известно, что Nordwind Airlines запустила три субсидированных прямых рейса из Перми до Челябинска, Владикавказа и Нижнего Новгорода. Стоимость билетов начинается от 1,9 тысяч рублей. В свою очередь партнер Nordwind Airlines, авиакомпания «Икар» объявила о выполнении полетов в Барнаул, Астрахань, Волгоград и Калининград.

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Власти Пермского края планируют расширить программу выполнения субсидируемых авиарейсов. Об этом сегодня в рамках подписания четырехстороннего соглашения между краевыми властями, пермским аэропортом, а также авиакомпаниями «Икар» и Nordwind Airlines («Северный ветер»), заявил губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU. «Мы также будем думать с авиакомпаниями над развитием международных направлений. Так, обсуждается возможность полетов из Перми в Ереван (Армения — прим. ред.). Если какое-то направление не сработает, то мы его закроем, просто так „воздух“ перевозить не будем», — передает слова Махонина корреспондент агентства. Ранее стало известно, что Nordwind Airlines запустила три субсидированных прямых рейса из Перми до Челябинска, Владикавказа и Нижнего Новгорода. Стоимость билетов начинается от 1,9 тысяч рублей. В свою очередь партнер Nordwind Airlines, авиакомпания «Икар» объявила о выполнении полетов в Барнаул, Астрахань, Волгоград и Калининград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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