23 января 2023

Utair увеличила количество авиарейсов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Utair увеличил количество маршрутов в ХМАО Фото:

Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. По данным пресс-службы компании, в расписании появлялись пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов.

«В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20% больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты», — прокомментировала пресс-служба.

По новому расписанию жители ХМАО смогут улететь прямыми рейсами в Екатеринбург из Нижневартовска и Нягани, из Сургута — в Горно-Алтайск и Новокузнецк, из Когалыма в Пермь, в Челябинск летают самолеты Utair из Ханты-Мансийска и Сургута. Также из Сургута можно добраться прямым маршрутом авиакомпании до Алматы, Баку, Бишкека, Еревана, Оша, Ташкента, Ферганы и Худжанда.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году авиакомпания «РусЛайн» изменила схему полетов из Нижневартовска. Вместо понедельника и пятницы рейсы выполняются по средам и субботам.

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Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. По данным пресс-службы компании, в расписании появлялись пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов. «В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20% больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты», — прокомментировала пресс-служба. По новому расписанию жители ХМАО смогут улететь прямыми рейсами в Екатеринбург из Нижневартовска и Нягани, из Сургута — в Горно-Алтайск и Новокузнецк, из Когалыма в Пермь, в Челябинск летают самолеты Utair из Ханты-Мансийска и Сургута. Также из Сургута можно добраться прямым маршрутом авиакомпании до Алматы, Баку, Бишкека, Еревана, Оша, Ташкента, Ферганы и Худжанда. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году авиакомпания «РусЛайн» изменила схему полетов из Нижневартовска. Вместо понедельника и пятницы рейсы выполняются по средам и субботам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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