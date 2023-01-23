Utair увеличила количество авиарейсов в ХМАО

24 января 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Utair увеличил количество маршрутов в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. По данным пресс-службы компании, в расписании появлялись пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов. «В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20% больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты», — прокомментировала пресс-служба. По новому расписанию жители ХМАО смогут улететь прямыми рейсами в Екатеринбург из Нижневартовска и Нягани, из Сургута — в Горно-Алтайск и Новокузнецк, из Когалыма в Пермь, в Челябинск летают самолеты Utair из Ханты-Мансийска и Сургута. Также из Сургута можно добраться прямым маршрутом авиакомпании до Алматы, Баку, Бишкека, Еревана, Оша, Ташкента, Ферганы и Худжанда. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году авиакомпания «РусЛайн» изменила схему полетов из Нижневартовска. Вместо понедельника и пятницы рейсы выполняются по средам и субботам.

Utair увеличила число авиарейсов для сообщения городов ХМАО между собой, с другими регионами и странами. По данным пресс-службы компании, в расписании появлялись пять новых направлений по России и восемь зарубежных маршрутов. «В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20% больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты», — прокомментировала пресс-служба. По новому расписанию жители ХМАО смогут улететь прямыми рейсами в Екатеринбург из Нижневартовска и Нягани, из Сургута — в Горно-Алтайск и Новокузнецк, из Когалыма в Пермь, в Челябинск летают самолеты Utair из Ханты-Мансийска и Сургута. Также из Сургута можно добраться прямым маршрутом авиакомпании до Алматы, Баку, Бишкека, Еревана, Оша, Ташкента, Ферганы и Худжанда. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году авиакомпания «РусЛайн» изменила схему полетов из Нижневартовска. Вместо понедельника и пятницы рейсы выполняются по средам и субботам.