Теневой Мэр Перми выступил против Моргенштерна*

Теневой Мэр Перми Владимир Плотников предложил ввести цензуру для молодежи

24 января 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Владимир Плотников предложил ввести цензуру на выступления артистов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский депутат Владимир Плотников, которого неформально считаю теневым мэром Перми, негативно высказался по отношению к певцу Моргенштерну (рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, признан в РФ иностранным агентом) и реалити-шоу «Дом-2». На заседании гордумы по итогам 2022 года во время часа депутат поделился мнением, что цензура необходима, чтобы уберечь молодежь. «В эти наши дворцы и точки, где мы воспитываем молодежь, могут просочиться „навальнисты“ [сторонники Алексея Навального — внесен Росфинмониторингом в cписок экстремистов и террористов]. Они расскажут молодежи, что „Дом-2“ и Моргенштерн — это нормально», — заявил Плотников. Он отметил, что нужно привлекать современных известных личностей. Например, вспомнил, что во время выборов в 2012 на встречу были приглашены пермские стендаперы Гавриил «Гавр» Гордеев и Олег Верещагин. «Они нормальные вещи рассказывали, и их нормально воспринимали», — вспомнил Плотников. URA.RU писало о том, что депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина предложила создать «стоп-лист» артистов, которым нельзя участвовать в мероприятиях и проектах, финансируемых российским государством. Онам отметила, что это будет реакцией на их неподобающее поведение.

Пермский депутат Владимир Плотников, которого неформально считаю теневым мэром Перми, негативно высказался по отношению к певцу Моргенштерну (рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, признан в РФ иностранным агентом) и реалити-шоу «Дом-2». На заседании гордумы по итогам 2022 года во время часа депутат поделился мнением, что цензура необходима, чтобы уберечь молодежь. «В эти наши дворцы и точки, где мы воспитываем молодежь, могут просочиться „навальнисты“ [сторонники Алексея Навального — внесен Росфинмониторингом в cписок экстремистов и террористов]. Они расскажут молодежи, что „Дом-2“ и Моргенштерн — это нормально», — заявил Плотников. Он отметил, что нужно привлекать современных известных личностей. Например, вспомнил, что во время выборов в 2012 на встречу были приглашены пермские стендаперы Гавриил «Гавр» Гордеев и Олег Верещагин. «Они нормальные вещи рассказывали, и их нормально воспринимали», — вспомнил Плотников. URA.RU писало о том, что депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина предложила создать «стоп-лист» артистов, которым нельзя участвовать в мероприятиях и проектах, финансируемых российским государством. Онам отметила, что это будет реакцией на их неподобающее поведение.