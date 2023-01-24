Армия РФ вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — заявил Рогов в интервью РИА Новости. Он отметил, что военные РФ постепенно сдвигаются к северу региона благодаря точной работе артиллерии и авиации. По словам Рогова, ВСУ ежедневно несут большие потери. В Запорожской области активизировались бои по всей линии фронта. ВСУ в срочном порядке стягивают свои резервы на это направление, сообщает телеканал 360. Российская армия выбила ВСУ из стратегически важного села Каменское в Запорожье. ВС РФ наступают в районе городов Орехов и Гуляйполе, передает Пятый канал.