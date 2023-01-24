Армия РФ вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области

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Армия РФ стягивается к северу Запорожья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — заявил Рогов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что военные РФ постепенно сдвигаются к северу региона благодаря точной работе артиллерии и авиации. По словам Рогова, ВСУ ежедневно несут большие потери.

В Запорожской области активизировались бои по всей линии фронта. ВСУ в срочном порядке стягивают свои резервы на это направление, сообщает телеканал 360. Российская армия выбила ВСУ из стратегически важного села Каменское в Запорожье. ВС РФ наступают в районе городов Орехов и Гуляйполе, передает Пятый канал.

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Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — заявил Рогов в интервью РИА Новости. Он отметил, что военные РФ постепенно сдвигаются к северу региона благодаря точной работе артиллерии и авиации. По словам Рогова, ВСУ ежедневно несут большие потери. В Запорожской области активизировались бои по всей линии фронта. ВСУ в срочном порядке стягивают свои резервы на это направление, сообщает телеканал 360. Российская армия выбила ВСУ из стратегически важного села Каменское в Запорожье. ВС РФ наступают в районе городов Орехов и Гуляйполе, передает Пятый канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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