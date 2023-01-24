Армия РФ вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области

Армия РФ стягивается к северу Запорожья Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — заявил Рогов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что военные РФ постепенно сдвигаются к северу региона благодаря точной работе артиллерии и авиации. По словам Рогова, ВСУ ежедневно несут большие потери.

В Запорожской области активизировались бои по всей линии фронта. ВСУ в срочном порядке стягивают свои резервы на это направление, сообщает телеканал 360. Российская армия выбила ВСУ из стратегически важного села Каменское в Запорожье. ВС РФ наступают в районе городов Орехов и Гуляйполе, передает Пятый канал.